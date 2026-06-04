Más de 12.000 plazas de transporte público, 200 profesionales y ocho ambulancias: Tenerife despliega un dispositivo histórico para la visita del papa León XIV

Más de 12.000 plazas de transporte público habilitadas, cerca de 200 profesionales movilizados, ocho ambulancias y numerosos cortes de tráfico. Tenerife se prepara para la llegada del papa León XIV el próximo 12 de junio y despliega un dispositivo histórico y sin precedentes en la Isla. Así lo aseguró esta mañana la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez, durante la presentación del operativo. "Llevo muchos años trabajando en esta área y no recuerdo un dispositivo de seguridad y movilidad de esta magnitud", afirmó

Si bien es cierto que la coorporación insular está acostumbrada a organizar grandes eventos como, por ejemplo, Carnavales, la manera en la que se ha planificado esta estretegia es nueva. "Es cierto que en determinadas fechas activamos planes de autoprotección tanto en Santa Cruz como en La Laguna, pero lo que resulta absolutamente inédito es la coordinación de estos programas con un amplio dispositivo de movilidad vinculado a los cortes de carretera", explicó Pérez. Y es que los cortes de tráfico es uno de los elementos que más caracterizará este día.

Son varias las carreteras que experimentarán cambios ese día desde las 3 de la mañana. Por ejemplo, la TF-4

Refuerzo de guaguas y tranvías

De hecho, y ante los cortes de tráfico, las autoridades recomiendan acceder a la capital tinerfeña antes de las 09:00 horas y optar por el transporte público para desplazarse. Por este motivo, Titsa ampliará sus servicios hasta 12.000 plazas disponibles ese día, entre las 06:00 horas y las 08:00 horas, y reforzará sobre todo las líneas procedenes del norte, sur y área metropolitana de la Isla. Además, y solo para ese día, se habilitará un precio especial de un euro por trayecto que se podrá abonar en efectivo o trajeta al conductor, siempre que el usuario no disponga de bono.

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