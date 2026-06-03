Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeVisita del papa a TenerifeNuevo Heliodoro Rodríguez LópezPAU en TenerifeAnimación de CanariasBienvenida al verano en Santa CruzNivel de balsas en Tenerife
instagramlinkedin

Güímar

Solo tres familias retornan a Las Bajas tras el fin del desalojo en Tenerife

La alcaldesa levantó el desalojo el pasado 12 de mayo, después de cinco años fuera de la veintena de casas-cueva del lugar

Imagen de la prohibición de acceso que constaba sobre las viviendas de Las Bajas

Imagen de la prohibición de acceso que constaba sobre las viviendas de Las Bajas / Arturo Jiménez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Juan Antonio Medina

Güímar

El regreso de los vecinos de Las Bajas al caserío se realiza de forma muy paulatina. Durante las primeras semanas solo tres de ellos retornaron después de que la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, decretara (el pasado día 12 de mayo) «levantar de forma condicionada y reversible el cierre y precinto existente en el camino de Las Bajas, permitiendo nuevamente el acceso y uso de la zona afectada».

Eran una veintena cuando en marzo de 2021 abandonaron este lugar habitado que se encuentra junto al mar a la altura del túnel de la autopista del sur (TF-1), al paso por Güímar. Se trata de un núcleo de casas-cueva que evidencia el deterioro de los cinco años transcurridos sin estar habitado. De hecho, la acción del mar y los temporales que se han sucedido en este tiempo dejan su huella en forma de piedras, techos rotos, suciedad, suelo muy dañado... y las verjas que impedían el acceso al lugar.

Salieron de Las Bajas para que el Ayuntamiento de Güímar realizara los trabajos necesario que permitieran asegurar el talud situado sobre las casas-cueva, dañado y en mal estado según los informes municipales. La obra fue contratada por 342.685 euros y cuando fue paralizada, en agosto de 2021, la facturación superaba el millón de euros. La empresa adjudicataria trasladó el impago de las facturas a la vía judicial, que le ha dado la razón. Los vecinos salieron del lugar con el compromiso de que estarían fuera de los mismos durante cuatro o cinco meses. Han tardado cinco años en ser autorizados a retornar a lo que fueron sus hogares.

Amparados en el anonimato, algunos de aquellos moradores aseguran que no volverán porque «ya tenemos la vida por otro lado y nos va mejor y porque los que hay allí necesita mucho gasto». No obvian las críticas al gobierno que los desalojó (PSOE-CC), pero «mientras podamos, no volvemos».

Noticias relacionadas

Las Bajas es un caserío que también está afectado a nueve expedientes de recuperación posesorio de la zona de dominio público marítimo-terrestre, en la actualidad sin resolver al completo en la vía judicial. Ese es otro problema que tendrá que afrontar la población del lugar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Por qué la bandera de Canarias es blanca, azul y amarilla y cuál es el origen de sus colores
  2. La Aemet avisa: saca el paraguas porque vuelven las lluvias a Tenerife
  3. Santa Cruz de Tenerife y La Laguna prohíben los coches el 12 de junio para recibir al papa León XIV
  4. El fuerte de los esclavos: la lucha por proteger una joya del patrimonio histórico de Tenerife con decenas de propietarios
  5. Nueva batalla campal en Tenerife: suspendido un partido de cadetes por una invasión de campo con golpes y gritos
  6. La Aemet prevé un cambio radical en el tiempo en Tenerife: temperaturas más bajas y rachas muy fuertes de viento este jueves
  7. La historia de Urbano, un cabrero de Teno Alto, llega a la gran pantalla este fin de semana al Festival de Cine Medioambiental de Garachico
  8. Inversión millonaria para el campo en Tenerife: el Cabildo proyecta seis nuevas balsas para almacenar agua regenerada y frenar los vertidos al mar

El 'Paraíso Canario' de Tenerife se convierte en arte en La Orotava

El 'Paraíso Canario' de Tenerife se convierte en arte en La Orotava

Solo tres familias retornan a Las Bajas tras el fin del desalojo en Tenerife

Solo tres familias retornan a Las Bajas tras el fin del desalojo en Tenerife

La Laguna promociona la orquesta municipal y sacrifica a la Sinfónica de Tenerife

La Aemet prevé viento fuerte en Tenerife este miércoles y temperaturas que podrían alcanzar los 30 grados en Canarias

La Aemet prevé viento fuerte en Tenerife este miércoles y temperaturas que podrían alcanzar los 30 grados en Canarias

‘Just Lío’ eleva el tardeo sobre la playa de El Camisón

De Playa San Juan a la misa papal: la última campana que escuchará León XIV en España antes de regresar al Vaticano

El IES El Sobradillo crea un videojuego educativo sobre el Barranco de la Monja

El IES El Sobradillo crea un videojuego educativo sobre el Barranco de la Monja

Un migrante revela que identificó por error a los acusados de guiar un cayuco a Tenerife por una mala traducción

Un migrante revela que identificó por error a los acusados de guiar un cayuco a Tenerife por una mala traducción
Tracking Pixel Contents