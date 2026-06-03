Tenerife recopila datos para evaluar la efectividad de la pasarela peatonal de Padre Anchieta

El Cabildo de Tenerife está recopilando datos para conocer el impacto real de la nueva pasarela peatonal de Padre Anchieta en la circulación de esta rotonda de La Laguna, uno de los puntos con más tráfico del área metropolitana.

La institución insular analiza información procedente de los sistemas de seguimiento de las guaguas y del propio centro de carreteras para comprobar cómo ha cambiado el paso de vehículos desde que la pasarela se abrió al público.

Según explicó el Cabildo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, los primeros datos se presentarán previsiblemente dentro de unas dos semanas. Aun así, la institución ya constata una mayor fluidez en la zona, especialmente entre los conductores que acceden a la rotonda desde la TF-5.

Reducción de tiempos desde la TF-5

El Cabildo señala que, aunque todavía no dispone del balance completo, ya se aprecia una reducción "notable" de los tiempos de paso para los vehículos que llegan desde la autopista del Norte.

La pasarela permite separar el tránsito peatonal del tráfico rodado, uno de los objetivos principales de esta infraestructura. Hasta su puesta en servicio, la convivencia entre peatones, vehículos, guaguas y accesos universitarios generaba retenciones frecuentes en la rotonda.

El regreso de las clases será la prueba clave

El Cabildo, no obstante, pide prudencia antes de sacar conclusiones definitivas. La institución recuerda que la pasarela se ha puesto en funcionamiento en una época de menor tráfico, ya que la actividad universitaria se ha reducido y la zona no soporta ahora la misma presión en hora punta.

Por este motivo, habrá que esperar al inicio de las clases después del verano para tener una visión más aproximada del funcionamiento real de la rotonda con la pasarela en pleno uso.

Datos antes de una valoración definitiva

La evaluación del Cabildo se apoyará en mediciones objetivas. Entre ellas, los tiempos de paso de las guaguas, la circulación registrada por el centro de carreteras y la evolución del tráfico en la rotonda.

La institución quiere comprobar si la mejora que ya percibe en estos primeros días se mantiene cuando vuelva la actividad habitual en la zona. La intención es presentar una primera valoración técnica en las próximas semanas, aunque el análisis más completo llegará con el nuevo curso.

Una infraestructura para aliviar un punto crítico

La pasarela de Padre Anchieta fue diseñada para mejorar la seguridad peatonal y aliviar la circulación en uno de los enlaces más utilizados de La Laguna.

Su apertura supone un cambio importante en la movilidad del entorno, al eliminar el cruce directo de peatones en la rotonda y ordenar mejor los desplazamientos entre el campus universitario, el intercambiador y los accesos cercanos.

El Cabildo sostiene que los primeros indicios son positivos, pero mantiene que la valoración definitiva dependerá de los datos y del comportamiento del tráfico cuando la zona recupere toda su actividad.