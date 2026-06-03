Tenerife cierra un mayo muy húmedo y con temperaturas normales, según la Aemet

Tenerife y el conjunto de la provincia occidental cerraron mayo con un comportamiento muy húmedo en cuanto a precipitaciones y con temperaturas dentro de la normalidad, según el avance climático de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El dato más destacado para la provincia de Santa Cruz de Tenerife está en la lluvia. Mientras el total de Canarias registró una media de 11,5 milímetros, lo que supone el 235% del valor esperado, la provincia occidental alcanzó los 23,0 milímetros, una cifra equivalente al 137% de su media de referencia.

El contraste con la provincia oriental fue notable. En Las Palmas, la precipitación total se quedó en 1,9 milímetros, un 90% del valor esperado. Esta diferencia confirma que las lluvias de mayo se concentraron con más fuerza en las islas occidentales.

Temperaturas normales en la provincia occidental

En cuanto a las temperaturas, mayo fue un mes normal en Canarias. La media del Archipiélago se situó en 18,1 grados, con una anomalía de apenas +0,2 grados respecto al periodo de referencia.

Por provincias, Santa Cruz de Tenerife registró una temperatura media de 16,4 grados, mientras que Las Palmas alcanzó los 19,5 grados. La diferencia responde, en parte, al peso de las zonas de mayor altitud en la provincia occidental y a la variedad de microclimas de islas como Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

En el conjunto de Canarias, mayo se situó como el vigésimo más cálido desde 1961, aunque sin alejarse de los valores habituales para esta época del año.

Izaña marcó la mínima más baja de Canarias

Uno de los datos más llamativos del mes se registró en Tenerife. La temperatura mínima más baja de mayo en todo el Archipiélago se produjo en la estación de Izaña, donde los termómetros bajaron hasta los -3,0 grados el día 8 de mayo.

La estación se encuentra a más de 2.000 metros de altitud, en una zona especialmente expuesta a condiciones meteorológicas distintas a las de la costa. Este dato muestra de nuevo el fuerte contraste climático que puede darse en Tenerife en una misma época del año, con temperaturas suaves en zonas bajas y registros invernales en cotas altas.

La máxima más elevada del Archipiélago, en cambio, no se produjo en Tenerife, sino en Tías-Las Vegas, en Lanzarote, donde se alcanzaron 35,2 grados el 26 de mayo.

Un mayo entre los más lluviosos desde 1961

La Aemet califica mayo como muy húmedo en Canarias. De hecho, el mes se sitúa como el octavo mayo con más lluvia desde 1961 en el Archipiélago.

Las mayores precipitaciones diarias se concentraron entre los días 6 y 19 de mayo. El registro más alto se alcanzó en la estación de Sauces-San Andrés-Balsa Adeyahame, en La Palma, con 45,8 milímetros el día 7.

El año hidrológico también es muy húmedo

El balance no se limita al mes de mayo. El año hidrológico en curso, que va de octubre de 2025 a mayo de 2026, presenta también un carácter muy húmedo en Canarias.

En el conjunto del Archipiélago, la precipitación acumulada alcanza los 394,3 milímetros, un 155% del valor de referencia. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el acumulado llega a 528,1 milímetros, una cifra considerada muy húmeda por los expertos meteorológicos.

La provincia de Las Palmas acumula 282,5 milímetros, un dato que la AEMET califica como extremadamente húmedo. Aun así, en volumen total, la provincia occidental registra un acumulado más elevado.

Noches tropicales concentradas a finales de mes

El informe también recoge la presencia de 63 noches tropicales en Canarias durante mayo. Este dato equivale al 2,05% del total de días y estaciones analizadas.

La mayoría de esas noches se concentró en torno al 26 de mayo, coincidiendo con el episodio de temperaturas más altas del mes en el Archipiélago. Una noche tropical se produce cuando la temperatura mínima no baja de los 20 grados, un fenómeno más habitual en zonas costeras y de menor altitud.