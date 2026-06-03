Tenerife busca en el espacio su próximo motor económico: la Isla prevé un impacto de 400 millones con su apuesta aeroespacial

Tenerife quiere consolidarse como un polo aeroespacial atlántico. El Cabildo insular presentó este miércoles en South Summit Madrid la estrategia Tenerife Space Horizon, un plan con 79 millones de euros de inversión que aspira a generar un impacto económico de 400 millones de euros en los próximos cinco años.

La iniciativa busca situar a la Isla en un sector de alto valor añadido, vinculado a la observación de la Tierra, las comunicaciones satelitales, el análisis de datos, la supercomputación y la creación de empleo cualificado. El proyecto se apoya en el ecosistema científico y tecnológico de Tenerife, con el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) como una de sus piezas clave.

"En el primer año de la estrategia hemos conseguido todos los hitos marcados para un periodo mucho más largo", manifestó durante la presentación el consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez Díaz, quien destacó el crecimiento del ecosistema innovador de la Isla, que ha pasado de 26 a 56 empresas en los últimos años.

El uso de satélites para observar Canarias cada día

Uno de los pilares del plan es Constelación Islas Canarias, considerado el proyecto bandera de Tenerife Space Horizon. La primera fase cuenta con una inversión de 21 millones de euros y contempla el diseño, fabricación y puesta en órbita de una red de pequeños satélites.

El objetivo es disponer de observación diaria de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, lo que permitirá obtener datos útiles para la gestión del territorio, la vigilancia ambiental, la prevención de riesgos, el seguimiento de recursos naturales y la respuesta ante emergencias.

La empresa Telespazio Ibérica liderará la construcción de tres satélites, además de su operación y la comercialización de los datos que generen. Su CEO, Carlos Fernández de la Peña, defendió durante la presentación que esta constelación puede ofrecer un servicio "único en el mundo" y abrir la puerta a su expansión hacia otros países y regiones.

Un telepuerto en Tenerife

La estrategia aeroespacial incluye también el desarrollo de infraestructuras vinculadas a las comunicaciones satelitales. En este apartado destaca el papel de CanarySat, que contempla el despliegue de una constelación de órbita baja y la creación de un telepuerto en Tenerife junto al ITER.

El CEO de CanarySat, Antonio Abad, explicó que esta infraestructura, con una inversión superior a los 18 millones de euros, permitirá conectar redes espaciales con la red de cables submarinos del Archipiélago y con el supercomputador de la Isla.

El Cabildo y ARQUIMEA ya habían anunciado el despliegue de un telepuerto de comunicaciones satelitales en Tenerife, integrado en el proyecto CanarySat, con dos grandes elementos: la construcción y operación del telepuerto en Canarias y el despliegue de una constelación de satélites de comunicaciones.

El supercomputador, pieza clave del proyecto

La gran cantidad de datos que generará la actividad aeroespacial necesita capacidad de almacenamiento y procesamiento. Por eso, la estrategia también incorpora una nueva versión del supercomputador de Tenerife.

La empresa alemana Bechtle trabajará en esa evolución tecnológica. Su director comercial, Juan Manuel Bernal, explicó que el objetivo será disponer de una infraestructura capaz de almacenar, procesar, analizar y gestionar los datos derivados del sector aeroespacial.

El ITER ya cuenta con un centro de supercomputación y otras infraestructuras tecnológicas vinculadas a investigación, energías renovables, medioambiente y nuevas tecnologías.

Un ecosistema que crece en la Isla

El consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez Díaz, destacó durante la presentación que en el primer año de la estrategia ya se han alcanzado hitos previstos para un periodo más largo.

El consejero puso el foco en el crecimiento del ecosistema innovador de la Isla, que ha pasado de 26 a 56 empresas en los últimos años. También señaló como ventajas competitivas la presencia del Instituto de Astrofísica de Canarias y el régimen fiscal de Canarias, con incentivos a la I+D+i que, según expuso, pueden alcanzar hasta el 90%, duplicando los del resto de España.

El Cabildo también anunció que esta semana lanzará un fondo de capital riesgo vinculado a iniciativas aeroespaciales que se desarrollen en Tenerife. La intención es atraer proyectos, empresas y talento especializado.

Tenerife busca empleo cualificado y diversificación económica

La estrategia Tenerife Space Horizon tiene el objetivo de impulsar una economía más diversificada y basada en conocimiento, capaz de generar empleo cualificado y nuevas oportunidades para profesionales de ingeniería, análisis de datos, telecomunicaciones, programación, investigación y gestión tecnológica.

El mercado mundial del espacio alcanzó en 2024 los 613.000 millones de dólares, con un crecimiento anual compuesto del 7,4% desde 2019, según los datos expuestos en la presentación. Ese contexto explica el interés de Tenerife por entrar en un sector en expansión y con capacidad para generar actividad económica más allá del turismo.

El Cabildo sostiene que la Isla cuenta con condiciones para competir en este ámbito: centros científicos, infraestructuras tecnológicas, conectividad, fiscalidad diferenciada y un ecosistema de empresas emergentes.