Tenerife acogerá parte del refuerzo policial para la visita del papa León XIV: 170 vehículos, 215 agentes de la Policía Nacional y 16 perros de la Unidad Especial de Guías Caninos

Tenerife recibirá parte del refuerzo de la Policía Nacional desplazado a Canarias con motivo de la visita del papa León XIV, que estará en la Isla el próximo 12 de junio. El operativo forma parte del dispositivo especial de seguridad organizado para los actos previstos en Gran Canaria y Tenerife.

En total, han partido desde el Puerto de Huelva hacia Canarias 170 vehículos, 215 agentes de distintas unidades de la Policía Nacional y 16 perros de la Unidad Especial de Guías Caninos. Los medios se han desplsado en dos barcos con destino a los puertos de Gran Canaria y Tenerife para integrarse al gran operativo que se desplegará durante los días de la visita.

Controles y coordinación durante la visita

La visita apostólica requiere un amplio dispositivo de seguridad en todas sus sedes. En el caso de Tenerife, la coordinación será especialmente importante por la concentración de actos en una franja horaria reducida y por los desplazamientos entre el aeropuerto, La Laguna y Santa Cruz.

El operativo global contempla la creación de estructuras de coordinación en cada sede, como un CEMAN, una Mesa de Inteligencia y una Célula de Coordinación de Seguridad Aérea. Además, ya está en funcionamiento una Célula de Ciberseguridad, destinada a reforzar la protección del dispositivo desde el ámbito digital.

Estas medidas buscan garantizar el desarrollo normal de los actos, ordenar los accesos y prevenir incidencias en zonas de alta afluencia.

Prohibición de drones sin autorización

Una de las medidas de seguridad más importantes será la restricción al uso de drones en las zonas afectadas por la visita. No estará permitido volar estos aparatos en áreas restringidas sin autorización previa, aunque el vuelo tenga fines particulares, recreativos, informativos o de captación de imágenes.

Esta limitación afecta a cualquier persona o entidad que pretenda utilizar drones durante los actos de la visita papal. La restricción busca garantizar la seguridad aérea y evitar interferencias en el dispositivo.