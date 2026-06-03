La tasca de Tenerife que conquista con su cocina canaria casera, raciones abundantes y precios económicos

Tenerife mantiene la esencia de locales tradicionales en los que la cocina canaria casera siguen siendo la gran protagonista de la carta. Uno de ellos es Tasca Los Palomeros, un local ubicado en La Laguna, que se caracteriza por conservar las tradiciones y ofrecer elaboraciones que conquistan en cada bocado.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado recientemente el local y no han dudado en compartir con sus seguidores la gratificante experiencia gastronómica. "Es pequeñito pero acogedor y tiene comida casera muy rica y con buenos precios", destacan.

Raciones generosas a precios económicos

Comenzaron la comida con un salpicón de pulpo y gambas, una combinación que sorprendió gratamente a los tiktokers. "Pulpo y gamba, qué delicia. Me está gustando muchísimo el salpicón", comentan.

Otro de los platos que llamó su atención fueron las papas a lo pobre, una receta tradicional que, según explican, antiguamente era una forma de aprovechar los ingredientes que quedaban en la cocina. En esta versión incorporan papas guisadas, carne, aceitunas, huevo duro y pimientos.

La experiencia gastronómica continua con el atún el salmorejo, uno de los platos que más elogiaron. "Yo podría comer atún y carne de cabra y ser el hombre más feliz del mundo", asegura Jonay. Además, advierten que el plato cuento con un toque picante no apto para todos los gustos.

Como broche final, disfrutaron del arroz con leche, uno de los postres caseros que ofrece el establecimiento.

Un local con esencia tradicional

La tasca se encuentra en la parte baja de una vivienda familiar y no solo destaca su comida, sino también el ambiente cercano y familiar que ofrece a los comensales. Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención de los creadores de contenido fue el precio. Pagaron por la comida 31,70 euros, incluyendo un postre que fue cortesía del local.

Además, en su carta también ofrece opciones como garbanzas, ropa vieja o queso asado. En cuanto a pescado, aseguran que la última vez que visitaron el local disfrutaron de unas potas "que estaban de locos", pero esta vez no había.

Dónde y cuando visitar el establecimiento

Tasca Los Palomos se encuentra en la calle Tahodio 1, en San Cristóbal de La Laguna (por encima de Alcampo). Cuenta con 4,3 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han probado que destacan la calidad y tradición que se ofrece.

Abre de martes a sábado en horario de 11:00 a 18:00 horas, mientras que domingo y lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.