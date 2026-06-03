Puerto de la Cruz reduce la criminalidad un 13,56% con más medios para la Policía Local

Puerto de la Cruz redujo en 2025 un 13,56% sus índices de criminalidad respecto al año anterior, según los datos que maneja el Ayuntamiento, un descenso que vincula al refuerzo de la seguridad ciudadana y a la mejora de los medios de la Policía Local.

El grupo de gobierno portuense -formado por CC, PP y ACP- destinó más de 600.000 euros al cuerpo policial e incorporó seis nuevas motocicletas y dos agentes. Los nuevos vehículos permitirán mejorar la vigilancia preventiva, la regulación del tráfico y la capacidad de intervención en zonas de mayor tránsito ciudadano, comercial y turístico. Con estas medidas, la ciudad del Norte de Tenerife busca consolidar un modelo de seguridad más cercano, ágil y eficaz para vecinos y visitantes.

El alcalde y responsable del área de Seguridad Ciudadana, Leopoldo Afonso (PP), destacó que "esta evolución confirma la eficacia de la estrategia municipal en materia de prevención, proximidad y respuesta policial. Puerto de la Cruz es una ciudad abierta, viva y turística, y precisamente por eso la seguridad es una prioridad absoluta", señaló.