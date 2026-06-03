La pastelería de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes del dulce: abre un nuevo local con una promoción irresistible

Los amantes del dulce buscan locales que cuenten con diferentes productos de calidad para complacer sus paladares. En Tenerife, hay un establecimiento que se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes de la repostería artesanal. Se trata de Pastelería Ducí, un local que se dispone a abrir su segundo local en la isla.

Además, el establecimiento se caracteriza por contar con diferentes tipos de dulce y también ofrece una amplia variedad de pasteles, tartas artesanales y helados, todo elaborados con productos de siguiendo las recetas de la repostería siciliana.

Nueva sede en La Laguna

Pastelería Ducí ya cuenta con un establecimiento en la Avenida Marítima, 33, en Candelaria que abre de miércoles a domingo en horario de 9:00 a 23:00 horas, sin interrupciones. Los lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

Ahora prepara la apertura de su nuevo local en La Laguna, más concretamente la inauguración será el próximo 10 de junio, a partir de las 18:00 horas en la calle Quintín Benito, 25

Croissants y colas de langosta a precios irresistibles

Durante la inauguración, los clientes podrán comprar cornetti rellenos por tan solo 1 euro y colas de langosta rellenas por 50 céntimos. La promoción únicamente estará disponible durante el evento de apertura y forma parte de la celebración de la llegada de Ducí a La Laguna.

Sin embargo, desde la pastelería han explicado a los clientes que se debe cumplir una condición imprescindible para poder disfrutar de esta oferta. Solo se aceptarán pagos con monedas de 1 euro y 50 céntimos.

La pastelería promete una inauguración con ambiente festivo, dulces rellenos y una promoción pensada para atraer clientes desde el primer día.

Los amantes del dulce no pueden perderse sus productos

Entre los dulces más populares del local se encuentran el tiramisú, el connolo siciliano, la cola de langosta y las tartaletas artesanales. Una selección de dulce que conquista a los más golosos por contar con diferentes tamaños y sabores.