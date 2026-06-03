La Palma impulsa actividades culturales inclusivas para personas con discapacidad o dependencia
El Cabildo de La Palma pone en marcha el programa 'Oportunidades Culturales Inclusivas', que incluirá una velada musical y un concierto para fomentar la participación comunitaria
El Cabildo de La Palma ha puesto en marcha el programa 'Oportunidades Culturales Inclusivas', una iniciativa dirigida a promover la participación de personas con discapacidad o en situación de dependencia en actividades culturales comunitarias.
El proyecto, impulsado por la Consejería insular de Acción Social, que dirige Ángeles Fernández, busca garantizar los apoyos necesarios para que estas personas puedan acceder y disfrutar de la cultura en espacios compartidos con el resto de la ciudadanía.
La propuesta incluye una velada musical y un concierto, concebidos como actividades abiertas a la convivencia, la participación y la accesibilidad. El objetivo es que la cultura no se desarrolle en circuitos separados, sino en espacios comunes donde todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones.
Una velada musical y un concierto
El programa se compone de dos actividades principales: una velada musical y un concierto. Ambas acciones tienen como finalidad utilizar la música y la cultura como herramientas de inclusión social.
La consejera de Acción Social, Ángeles Fernández, destacó que el proyecto pretende facilitar el acceso de las personas con discapacidad o dependencia a eventos culturales, garantizando medidas de apoyo y promoviendo la accesibilidad universal.
Según explicó, esta iniciativa busca no solo organizar actividades concretas, sino también generar conciencia social e institucional para que este tipo de medidas se incorporen de forma progresiva a futuros eventos públicos en La Palma.
Eliminar barreras en el acceso a la cultura
El Cabildo reconoce que, pese a los avances logrados en materia de inclusión, todavía existen barreras que dificultan la participación de personas con discapacidad o dependencia en la vida cultural de la isla.
Muchas actividades dirigidas a este colectivo siguen celebrándose en entornos específicos, como centros ocupacionales, recursos asistenciales o servicios especializados. Aunque estos espacios cumplen una función importante, el reto ahora es avanzar hacia una participación más integrada en la agenda cultural general.
La idea central del proyecto es que las personas con discapacidad o dependencia puedan disfrutar de propuestas culturales en espacios comunitarios, junto al resto de la ciudadanía, con los apoyos necesarios para garantizar su participación real.
- La Aemet avisa: saca el paraguas porque vuelven las lluvias a Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife y La Laguna prohíben los coches el 12 de junio para recibir al papa León XIV
- El fuerte de los esclavos: la lucha por proteger una joya del patrimonio histórico de Tenerife con decenas de propietarios
- Nueva batalla campal en Tenerife: suspendido un partido de cadetes por una invasión de campo con golpes y gritos
- La Aemet prevé un cambio radical en el tiempo en Tenerife: temperaturas más bajas y rachas muy fuertes de viento este jueves
- La historia de Urbano, un cabrero de Teno Alto, llega a la gran pantalla este fin de semana al Festival de Cine Medioambiental de Garachico
- Inversión millonaria para el campo en Tenerife: el Cabildo proyecta seis nuevas balsas para almacenar agua regenerada y frenar los vertidos al mar
- Adiós a la antigua estación de guaguas de Puerto de la Cruz: el Ayuntamiento consigue la financiación para demolerla