La Palma impulsa actividades culturales inclusivas para personas con discapacidad o dependencia

El Cabildo de La Palma ha puesto en marcha el programa 'Oportunidades Culturales Inclusivas', una iniciativa dirigida a promover la participación de personas con discapacidad o en situación de dependencia en actividades culturales comunitarias.

El proyecto, impulsado por la Consejería insular de Acción Social, que dirige Ángeles Fernández, busca garantizar los apoyos necesarios para que estas personas puedan acceder y disfrutar de la cultura en espacios compartidos con el resto de la ciudadanía.

La propuesta incluye una velada musical y un concierto, concebidos como actividades abiertas a la convivencia, la participación y la accesibilidad. El objetivo es que la cultura no se desarrolle en circuitos separados, sino en espacios comunes donde todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones.

Una velada musical y un concierto

El programa se compone de dos actividades principales: una velada musical y un concierto. Ambas acciones tienen como finalidad utilizar la música y la cultura como herramientas de inclusión social.

La consejera de Acción Social, Ángeles Fernández, destacó que el proyecto pretende facilitar el acceso de las personas con discapacidad o dependencia a eventos culturales, garantizando medidas de apoyo y promoviendo la accesibilidad universal.

Según explicó, esta iniciativa busca no solo organizar actividades concretas, sino también generar conciencia social e institucional para que este tipo de medidas se incorporen de forma progresiva a futuros eventos públicos en La Palma.

Eliminar barreras en el acceso a la cultura

El Cabildo reconoce que, pese a los avances logrados en materia de inclusión, todavía existen barreras que dificultan la participación de personas con discapacidad o dependencia en la vida cultural de la isla.

Muchas actividades dirigidas a este colectivo siguen celebrándose en entornos específicos, como centros ocupacionales, recursos asistenciales o servicios especializados. Aunque estos espacios cumplen una función importante, el reto ahora es avanzar hacia una participación más integrada en la agenda cultural general.

La idea central del proyecto es que las personas con discapacidad o dependencia puedan disfrutar de propuestas culturales en espacios comunitarios, junto al resto de la ciudadanía, con los apoyos necesarios para garantizar su participación real.