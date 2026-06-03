Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeVisita del papa a TenerifeNuevo Heliodoro Rodríguez LópezPAU en TenerifeAnimación de CanariasBienvenida al verano en Santa CruzCorpus Christi en La Orotava
instagramlinkedin

La Palma impulsa actividades culturales inclusivas para personas con discapacidad o dependencia

El Cabildo de La Palma pone en marcha el programa 'Oportunidades Culturales Inclusivas', que incluirá una velada musical y un concierto para fomentar la participación comunitaria

Mujeres con discapacidad en el Parlamento de Canarias

Mujeres con discapacidad en el Parlamento de Canarias / Arturo Jiménez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de La Palma ha puesto en marcha el programa 'Oportunidades Culturales Inclusivas', una iniciativa dirigida a promover la participación de personas con discapacidad o en situación de dependencia en actividades culturales comunitarias.

El proyecto, impulsado por la Consejería insular de Acción Social, que dirige Ángeles Fernández, busca garantizar los apoyos necesarios para que estas personas puedan acceder y disfrutar de la cultura en espacios compartidos con el resto de la ciudadanía.

La propuesta incluye una velada musical y un concierto, concebidos como actividades abiertas a la convivencia, la participación y la accesibilidad. El objetivo es que la cultura no se desarrolle en circuitos separados, sino en espacios comunes donde todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones.

Una velada musical y un concierto

El programa se compone de dos actividades principales: una velada musical y un concierto. Ambas acciones tienen como finalidad utilizar la música y la cultura como herramientas de inclusión social.

La consejera de Acción Social, Ángeles Fernández, destacó que el proyecto pretende facilitar el acceso de las personas con discapacidad o dependencia a eventos culturales, garantizando medidas de apoyo y promoviendo la accesibilidad universal.

Según explicó, esta iniciativa busca no solo organizar actividades concretas, sino también generar conciencia social e institucional para que este tipo de medidas se incorporen de forma progresiva a futuros eventos públicos en La Palma.

Eliminar barreras en el acceso a la cultura

El Cabildo reconoce que, pese a los avances logrados en materia de inclusión, todavía existen barreras que dificultan la participación de personas con discapacidad o dependencia en la vida cultural de la isla.

Muchas actividades dirigidas a este colectivo siguen celebrándose en entornos específicos, como centros ocupacionales, recursos asistenciales o servicios especializados. Aunque estos espacios cumplen una función importante, el reto ahora es avanzar hacia una participación más integrada en la agenda cultural general.

Noticias relacionadas y más

La idea central del proyecto es que las personas con discapacidad o dependencia puedan disfrutar de propuestas culturales en espacios comunitarios, junto al resto de la ciudadanía, con los apoyos necesarios para garantizar su participación real.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa: saca el paraguas porque vuelven las lluvias a Tenerife
  2. Santa Cruz de Tenerife y La Laguna prohíben los coches el 12 de junio para recibir al papa León XIV
  3. El fuerte de los esclavos: la lucha por proteger una joya del patrimonio histórico de Tenerife con decenas de propietarios
  4. Nueva batalla campal en Tenerife: suspendido un partido de cadetes por una invasión de campo con golpes y gritos
  5. La Aemet prevé un cambio radical en el tiempo en Tenerife: temperaturas más bajas y rachas muy fuertes de viento este jueves
  6. La historia de Urbano, un cabrero de Teno Alto, llega a la gran pantalla este fin de semana al Festival de Cine Medioambiental de Garachico
  7. Inversión millonaria para el campo en Tenerife: el Cabildo proyecta seis nuevas balsas para almacenar agua regenerada y frenar los vertidos al mar
  8. Adiós a la antigua estación de guaguas de Puerto de la Cruz: el Ayuntamiento consigue la financiación para demolerla

La Palma impulsa actividades culturales inclusivas para personas con discapacidad o dependencia

La Palma impulsa actividades culturales inclusivas para personas con discapacidad o dependencia

Iberia será la aerolínea encargada de trasladar al papa León XIV a Tenerife para su visita

Iberia será la aerolínea encargada de trasladar al papa León XIV a Tenerife para su visita

Tenerife cierra un mayo muy húmedo y con temperaturas normales, según la Aemet

Tenerife cierra un mayo muy húmedo y con temperaturas normales, según la Aemet

Tenerife acogerá parte del refuerzo policial para la visita del papa León XIV: 170 vehículos, 215 agentes de la Policía Nacional y 16 perros de la Unidad Especial de Guías Caninos

Tenerife acogerá parte del refuerzo policial para la visita del papa León XIV: 170 vehículos, 215 agentes de la Policía Nacional y 16 perros de la Unidad Especial de Guías Caninos

De La Campana al puerto de Tenerife: 24.000 sillas de la Semana Santa de Sevilla para la misa del papa León XIV en Santa Cruz

De La Campana al puerto de Tenerife: 24.000 sillas de la Semana Santa de Sevilla para la misa del papa León XIV en Santa Cruz

Herido grave un motorista tras caer en la TF-1 a la altura de Los Cristianos

Herido grave un motorista tras caer en la TF-1 a la altura de Los Cristianos

Vuelve el Magno Tapiz del Corpus Christi a La Orotava: un 'Paraíso Canario' en 900 metros cuadrados

Vuelve el Magno Tapiz del Corpus Christi a La Orotava: un 'Paraíso Canario' en 900 metros cuadrados

Cinco vuelos son desviados al aeropuerto Tenerife Sur por las malas condiciones meteorológicas en Tenerife Norte

Cinco vuelos son desviados al aeropuerto Tenerife Sur por las malas condiciones meteorológicas en Tenerife Norte
Tracking Pixel Contents