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Preparativos de la visita del pontífice a Tenerife

El papa León XIV modifica su ruta de entrada a La Laguna por motivos de seguridad

Un cambio de última hora en el recorrido papal a La Laguna, justificado por la Gendarmería vaticana, impedirá el paseo desde la plaza del Adelantado y la calle del Agua antes del acto principal

El concejal de Servicios Públicos de La Laguna, en la presentación de los renovados jardines de Las Quinteras.

El concejal de Servicios Públicos de La Laguna, en la presentación de los renovados jardines de Las Quinteras. / El Día

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Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

Las estrictas medidas de seguridad aconsejadas por la Gendarmería vaticana han obligado a realizar un repentino cambio en el recorrido de entrada del papa León XIV a su llegada a La Laguna el próximo viernes 12 de junio.

En vez de acceder a la ciudad Patrimonio de la Humanidad por el acceso al aparcamiento de Las Quinteras, desde la Vía de Ronda, para continuar por la plaza del Adelantado, Ayuntamiento y calle del Agua —oficialmente Nava y Grimón— hasta la plaza del Cristo, la comitiva accederá por la Vía de Ronda, pero a la altura del camino de Las Mercedes, para seguir por el Camino Las Peras y de ahí a Quintín Benito.

El cambio de recorrido fue comunicado hace escasas 48 horas argumentando medidas de seguridad y contraviene los planes de los gestores municipales, que anhelaban el paseo del papa por el centro de La Laguna a su llegada, antes del acto con migrantes en la plaza del Cristo. Es más, hasta los Servicios Públicos que dirige el concejal nacionalista Fran Hernández habían acondicionado con flores blancas y amarillas la entrada a Aguere por Las Quinteras.

El recorrido por el casco histórico

Con el nuevo trazado, León XIV solo transitará por el corazón de Aguere al finalizar el encuentro con los migrantes y el tercer sector en la plaza del Cristo, al que se prevé que asistan 1.500 personas sentadas y otras 1.000 de pie.

Dicho trayecto lo realizará en golfcar por las calles Viana, donde los peregrinos se colocarán a la derecha, y por San Agustín, hasta su llegada al Obispado.

Recepción en el Obispado

Ahí tendrá lugar una breve recepción a las autoridades y el esperado encuentro con los frailes agustinos y hermanos de congregación del papa que residen en Puerto de la Cruz.

A su término, la comitiva, en vehículo cerrado, partirá desde la calle Quintín Benito para seguir por Juan de Vera, República Argentina, Vía de Ronda e incorporarse a la autopista del Norte rumbo a Santa Cruz.

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Las limitaciones de estacionamiento y tráfico se mantienen inalterables.

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