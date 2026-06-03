El papa León XIV modifica su ruta de entrada a La Laguna por motivos de seguridad

Las estrictas medidas de seguridad aconsejadas por la Gendarmería vaticana han obligado a realizar un repentino cambio en el recorrido de entrada del papa León XIV a su llegada a La Laguna el próximo viernes 12 de junio.

En vez de acceder a la ciudad Patrimonio de la Humanidad por el acceso al aparcamiento de Las Quinteras, desde la Vía de Ronda, para continuar por la plaza del Adelantado, Ayuntamiento y calle del Agua —oficialmente Nava y Grimón— hasta la plaza del Cristo, la comitiva accederá por la Vía de Ronda, pero a la altura del camino de Las Mercedes, para seguir por el Camino Las Peras y de ahí a Quintín Benito.

El cambio de recorrido fue comunicado hace escasas 48 horas argumentando medidas de seguridad y contraviene los planes de los gestores municipales, que anhelaban el paseo del papa por el centro de La Laguna a su llegada, antes del acto con migrantes en la plaza del Cristo. Es más, hasta los Servicios Públicos que dirige el concejal nacionalista Fran Hernández habían acondicionado con flores blancas y amarillas la entrada a Aguere por Las Quinteras.

El recorrido por el casco histórico

Con el nuevo trazado, León XIV solo transitará por el corazón de Aguere al finalizar el encuentro con los migrantes y el tercer sector en la plaza del Cristo, al que se prevé que asistan 1.500 personas sentadas y otras 1.000 de pie.

Dicho trayecto lo realizará en golfcar por las calles Viana, donde los peregrinos se colocarán a la derecha, y por San Agustín, hasta su llegada al Obispado.

Recepción en el Obispado

Ahí tendrá lugar una breve recepción a las autoridades y el esperado encuentro con los frailes agustinos y hermanos de congregación del papa que residen en Puerto de la Cruz.

A su término, la comitiva, en vehículo cerrado, partirá desde la calle Quintín Benito para seguir por Juan de Vera, República Argentina, Vía de Ronda e incorporarse a la autopista del Norte rumbo a Santa Cruz.

Las limitaciones de estacionamiento y tráfico se mantienen inalterables.