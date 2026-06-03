Preparativos de la visita del pontífice a Tenerife
El papa León XIV modifica su ruta de entrada a La Laguna por motivos de seguridad
Un cambio de última hora en el recorrido papal a La Laguna, justificado por la Gendarmería vaticana, impedirá el paseo desde la plaza del Adelantado y la calle del Agua antes del acto principal
Las estrictas medidas de seguridad aconsejadas por la Gendarmería vaticana han obligado a realizar un repentino cambio en el recorrido de entrada del papa León XIV a su llegada a La Laguna el próximo viernes 12 de junio.
En vez de acceder a la ciudad Patrimonio de la Humanidad por el acceso al aparcamiento de Las Quinteras, desde la Vía de Ronda, para continuar por la plaza del Adelantado, Ayuntamiento y calle del Agua —oficialmente Nava y Grimón— hasta la plaza del Cristo, la comitiva accederá por la Vía de Ronda, pero a la altura del camino de Las Mercedes, para seguir por el Camino Las Peras y de ahí a Quintín Benito.
El cambio de recorrido fue comunicado hace escasas 48 horas argumentando medidas de seguridad y contraviene los planes de los gestores municipales, que anhelaban el paseo del papa por el centro de La Laguna a su llegada, antes del acto con migrantes en la plaza del Cristo. Es más, hasta los Servicios Públicos que dirige el concejal nacionalista Fran Hernández habían acondicionado con flores blancas y amarillas la entrada a Aguere por Las Quinteras.
El recorrido por el casco histórico
Con el nuevo trazado, León XIV solo transitará por el corazón de Aguere al finalizar el encuentro con los migrantes y el tercer sector en la plaza del Cristo, al que se prevé que asistan 1.500 personas sentadas y otras 1.000 de pie.
Dicho trayecto lo realizará en golfcar por las calles Viana, donde los peregrinos se colocarán a la derecha, y por San Agustín, hasta su llegada al Obispado.
Recepción en el Obispado
Ahí tendrá lugar una breve recepción a las autoridades y el esperado encuentro con los frailes agustinos y hermanos de congregación del papa que residen en Puerto de la Cruz.
A su término, la comitiva, en vehículo cerrado, partirá desde la calle Quintín Benito para seguir por Juan de Vera, República Argentina, Vía de Ronda e incorporarse a la autopista del Norte rumbo a Santa Cruz.
Las limitaciones de estacionamiento y tráfico se mantienen inalterables.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet avisa: saca el paraguas porque vuelven las lluvias a Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife y La Laguna prohíben los coches el 12 de junio para recibir al papa León XIV
- El fuerte de los esclavos: la lucha por proteger una joya del patrimonio histórico de Tenerife con decenas de propietarios
- Nueva batalla campal en Tenerife: suspendido un partido de cadetes por una invasión de campo con golpes y gritos
- La Aemet prevé un cambio radical en el tiempo en Tenerife: temperaturas más bajas y rachas muy fuertes de viento este jueves
- La historia de Urbano, un cabrero de Teno Alto, llega a la gran pantalla este fin de semana al Festival de Cine Medioambiental de Garachico
- Inversión millonaria para el campo en Tenerife: el Cabildo proyecta seis nuevas balsas para almacenar agua regenerada y frenar los vertidos al mar
- Adiós a la antigua estación de guaguas de Puerto de la Cruz: el Ayuntamiento consigue la financiación para demolerla