De La Campana al puerto de Tenerife: 24.000 sillas de la Semana Santa de Sevilla para la misa del papa León XIV en Santa Cruz

Dentro de nueve días, el papa León XIV estará en Tenerife. Esa cuenta atrás para la histórica visita del papa León XIV a Tenerife se percibe en los preparativos de la organización. Uno de los más llamativos llegó en la tarde del martes al puerto de Santa Cruz de Tenerife, cuando ocho contenedores procedentes de Sevilla desembarcaron con cerca de 24.000 sillas destinadas a la gran eucaristía que el pontífice presidirá el próximo 12 de junio en la explanada portuaria.

Detrás de esta operación logística se encuentra una curiosa historia que une a Tenerife, la Semana Santa de Sevilla y una empresa familiar con más de un siglo de trayectoria. Gracias a este despliegue, la organización podrá garantizar que decenas de miles de peregrinos sigan sentados una ceremonia que se perfila como uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente de Canarias.

Los primeros contenedores ya están en el recinto

Cuatro de los ocho contenedores ya han sido trasladados hasta el recinto celebrativo del puerto, donde desde el próximo lunes comenzará la distribución de los asientos. En estas labores colaborarán efectivos del Ejército de Tierra destinados en Tenerife, que trabajarán junto al equipo organizador de la visita papal para acondicionar el espacio donde se celebrará la misa.

Las sillas llegadas desde la Península se sumarán a las ya disponibles en Canarias hasta alcanzar una capacidad cercana a las 32.000 plazas en el recinto portuario de Santa Cruz. A esta cifra habrá que añadir las localidades previstas para los actos que León XIV protagonizará en La Laguna, tanto en la plaza del Cristo como en las calles Viana y San Agustín.

La llegada de este material pone fin a semanas de intenso trabajo para resolver uno de los principales retos de la organización: disponer de suficientes asientos para acoger a los miles de fieles que acudirán a la misa del papa en Santa Cruz de Tenerife.

El vicario general de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna y coordinador de la visita papal, Antonio Pérez Morales, ha querido agradecer expresamente la colaboración prestada por la empresa sevillana Quidiello, cuya implicación permitió resolver lo que inicialmente se perfilaba como un importante problema de intendencia.

Esta fue la primera sede de la empresa Quidello en la calle Castilla, en el sevillano barrio de Triana. / El Día

Una empresa con 120 años de historia

Detrás de las miles de sillas que ya han llegado a Tenerife se encuentra una empresa fundada en 1907 en la calle Castilla, en el barrio sevillano de Triana. Allí comenzaron su actividad el abuelo de Juan José Quidiello y dos de sus hermanos, emigrantes procedentes de una pequeña localidad asturiana.

En aquellos primeros años no solo alquilaban sillas para actos públicos y celebraciones populares. También las fabricaban artesanalmente en sus propios talleres, donde elaboraban las tradicionales sillas de anea y mobiliario de estilo andaluz.

Con el paso de las décadas, el negocio fue creciendo hasta convertirse en una referencia nacional en la organización de eventos multitudinarios. Actualmente la firma tiene su sede en Dos Hermanas y está dirigida por Juan José Quidiello, representante de la cuarta generación familiar y heredero de una empresa que en 2027 cumplirá 120 años de actividad ininterrumpida.

Las sillas de la Carrera Oficial

Gran parte de las unidades enviadas a Tenerife son las mismas que cada año utilizan miles de espectadores para seguir las procesiones de la Semana Santa de Sevilla.

Se trata de un modelo especial diseñado por la propia empresa en 2012 para sustituir progresivamente las antiguas sillas de anea instaladas en puntos emblemáticos de la Carrera Oficial como La Campana o la plaza de San Francisco.

La principal característica de estas sillas es que conservan la estética tradicional sevillana, pero incorporan un sistema plegable que reduce el espacio necesario para su instalación. Esta innovación permitió aumentar la capacidad en algunos de los puntos más concurridos de la Semana Santa y ha resultado fundamental para poder trasladar ahora miles de unidades hasta Canarias.

Detalle de una de las 24.000 sillas que se utilizarán en la misa del papa el viernes 12 de junio en el puerto de Tenerife. / El Día

Según explica Juan José Quidiello, de las cerca de 24.000 sillas enviadas a Tenerife, una parte corresponde precisamente a este modelo inspirado en las históricas sillas de anea, mientras que el resto son sillas plegables convencionales utilizadas habitualmente en grandes eventos.

Una carrera contra el reloj

La operación no estuvo exenta de dificultades. El encargo llegó en uno de los momentos de mayor actividad para la empresa, coincidiendo con los preparativos del Corpus Christi de Sevilla y con numerosos montajes programados durante el mes de junio.

“Corrimos todo lo que pudimos para que los contenedores salieran cuanto antes”, reconoce Quidiello, quien explica que incluso tuvieron que familiarizarse con aspectos logísticos vinculados al transporte marítimo para optimizar al máximo la capacidad de cada contenedor.

La prioridad era evitar cualquier retraso que pudiera comprometer la llegada del material a la Isla. Por ello, los primeros envíos comenzaron a salir a finales de mayo, semanas antes de la celebración de la misa.

De Sevilla al acontecimiento histórico de Canarias

La empresa movilizó recursos propios y recurrió a colaboraciones adicionales para reunir la cantidad de sillas requerida. Un esfuerzo extraordinario que permitió completar una operación poco habitual incluso para una firma acostumbrada a gestionar eventos multitudinarios.

Disposición de las sillas en la carrera oficial de la Semana Santa de Sevilla. / El Día

El resultado ya se encuentra en Tenerife. Ocho contenedores, miles de asientos y una compleja logística que permitirá acomodar a decenas de miles de personas durante la visita del papa León XIV.

Cuando el Pontífice llegue a la explanada portuaria de Santa Cruz para presidir la eucaristía que pondrá fin a su viaje pastoral por España, el viernes 12 de junio, miles de fieles ocuparán unos asientos que forman parte de otra de las grandes tradiciones del país. Un vínculo inesperado entre Sevilla y Tenerife que quedará unido para siempre a la primera visita de un papa a Canarias.