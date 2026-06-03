El mal tiempo en Tenerife Norte también cancela un vuelo con El Hierro

La meteorología adversa en el entorno del Aeropuerto Tenerife Norte ha obligado este miércoles a cancelar un vuelo que partió desde el aeropuerto de Valverde, en El Hierro, según informa Europa Press.

Este se une a los cinco vuelos procedentes de Sevilla, Madrid, Lanzarote, La Palma y Gran Canaria que ya habían sido desviados al Aeropuerto Tenerife Sur.

¿Qué hacer?

Si se tiene un vuelo programado en un día de mal tiempo, la recomendación tanto de Aena como de las aerolíneas siempre es consultar el estado del vuelo antes de desplazarse al aeropuerto. Por lo general, podrás ver directamente en la aplicación de la compañía si el vuelo sigue en hora, sufre algún retraso o ha sido cancelado.

Previsión para este jueves

Para este jueves, es probable que los fuertes vientos sigan afectando a la zona norte de Tenerife, que estará en aviso amarillo por este fenómeno, por lo que, en caso de tener un vuelo previsto, habría que estar pendiente de su estado. En concreto, la previsión indica que se esperan rachas máximas de 70 kilómetros por hora. Viento del nordeste, afectando a cumbres y a vertientes sureste de las islas montañosas.