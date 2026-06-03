La Laguna promociona la orquesta municipal y sacrifica a la Sinfónica de Tenerife

El Partido Popular en La Laguna expresa su «profundo rechazo» y «preocupación» por la decisión del grupo de gobierno de prescindir, por primera vez desde 2003, de la participación de la Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST) en las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna. Su portavoz municipal, Juan Antonio Molina, calificó la medida de «incomprensible» al considerar que rompe con «una de las tradiciones culturales más arraigadas y valoradas por los laguneros durante más de veinte años». Según el dirigente popular, el concierto de la OST se había consolidado como una de las citas más esperadas del programa festivo y formaba parte de la identidad cultural de las celebraciones.

«No tiene razón de ser que este concierto, que era una de las fechas marcadas con ilusión de las Fiestas del Cristo, se sustituya por uno de la Orquesta Sinfónica de La Laguna para regocijo de las formaciones políticas que gobiernan», afirmó Molina.

El PP sostiene que la decisión no solo supone la pérdida de una referencia cultural, sino también un incremento del coste económico de las fiestas. Molina recordó que la actuación de la OST contaba con financiación del Cabildo de Tenerife, que asumía el precio del concierto. «Al prescindir de la OST, ya no se cuenta con esa aportación, lo que significa que a la nueva orquesta se le pagará con dinero de los laguneros», señaló.

El portavoz popular consideró «preocupante» que el Ayuntamiento sustituya a una institución cultural con casi un siglo de historia y reconocimiento internacional por una formación musical creada el año pasado e impulsada por la propia corporación. A su juicio, «lo ideal hubiera sido complementarlas en la programación», para que la ciudad pudiera mantener su tradición y apoyar proyectos del municipio.

«Nadie discute que puedan impulsarse iniciativas musicales desde La Laguna, pero hacerlo a costa de eliminar una tradición de más de dos décadas constituye un grave error político y cultural», insistió Molina.

El PP apeló a la coherencia y al sentido común del grupo de gobierno y solicitó que reconsidere la decisión. Molina defendió que La Laguna «tiene capacidad para apoyar iniciativas culturales sin sacrificar las que forman parte de su historia».

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El portavoz concluyó que «no se necesitaba elegir entre tradición e innovación» y acusó al Gobierno municipal de enfrentar ambas cosas «para imponer una decisión que nadie había reclamado».