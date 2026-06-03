Jorge Sanz (56 años, actor): "Es sorprendente la buena salud que tiene la industria cinematográfica en Canarias"

El actor Jorge Sanz (Madrid, 1969) llega a Tenerife para presentar su última película, 9 lunas, una comedia protagonizada por Ángel (Zack Gómez-Rolls), un entrenador personal que comienza a sentirse mal y, al acudir al hospital, recibe una noticia inesperada: está embarazado. Esta decisión pone a prueba no solo su identidad, sus sueños y su idea de la masculinidad sino también la de su familia. Jorge Sanz interpreta, precisamente, al padre del protagonista, quien tendrá que realizar también un viaje reflexivo que, en su caso, ha ido más allá del cine. Sanz presenta la película en el marco del festival Lo que viene, que se celebra en Santa Cruz de Tenerife hasta este jueves 4 de junio.

Llega al festival Lo que viene para presentar su última película, 9 lunas. ¿Cambia mucho una presentación en una cita con respecto a un preestreno convencional?

Sí, bastante. Un estreno es un acto bastante más superficial porque saludas a mucha gente, pero no profundizas con nadie. Sin embargo, a un festival como este llegamos para hablar de nuestra película pero también sobre el cine en general. El ambiente en estos casos es más reflexivo y más cercano, y nos permite compartir con compañeros.

Una cita como este también permite reflexionar sobre la salud de la industria cinematográfica de España. ¿En qué punto diría que se encuentra el sector?

Sí, da tiempo a todo. Además, aquí en Canarias es sorprendente la buena salud que tiene la industria. He rodado dos películas aquí en los últimos tiempos, y me parece fantástico que exista una alternativa laboral más allá de lo típico, de la restauración y los hoteles. Que haya oportunidades para la gente joven en el audiovisual es una gran noticia.

Precisamente parte de 9 lunas se rodó en Canarias. ¿Cómo influye el lugar en el que se graba para dar forma a una película?

Influye muchísimo. No solo por el paisaje del que podemos disfrutar, sino también por el equipo. En Canarias hay grandes profesionales y muy preparados. A eso se suma la luz, las distancias, el ritmo y todo facilita el rodaje. Es un sitio muy cómodo para trabajar.

¿Qué se va a encontrar el espectador en 9 lunas?

La historia gira alrededor de los nueve meses de un embarazo de un hombre trans y muestra cómo su familia afronta esta extraña situación desde la empatía, la escucha y la bondad. Habla de algo que hace no tanto generaba un conflicto social, pero que ahora se entiende de otra manera. Es una película sobre cómo ha evolucionado la sociedad.

Su personaje, el padre del protagonista embarazado, representa ese cambio.

Exacto. Es alguien que ha crecido en una sociedad más machista y que de repente se encuentra con una realidad distinta. No entiende muchas cosas de las que están sucediendo pero quiere aprender. Representa a toda esa gente que está intentando adaptarse a los nuevos tiempos.

"Que haya oportunidades para la gente joven en el audiovisual es una gran noticia"

Interpretar a esta persona, ¿le ha llevado a reflexionar personalmente?

Claro. La película invita a preguntarte qué harías tú en esa situación. Yo hace tiempo que tengo claro que cada uno debe buscar su felicidad. Pero también tengo un hijo de la misma edad que el personaje, y eso añade una carga emocional importante.

Se percibe mucha ternura en su interpretación.

Sí, y no es fácil. Conseguir que un personaje sea tierno sin caer en lo artificial tiene su dificultad pero esa ternura le da un valor añadido a la historia y conecta mucho con el espectador.

¿Es importante esa actitud en un rodaje largo?

Siempre. Un buen ambiente ayuda a todo, dentro y fuera de la pantalla.

9 lunas aborda temas que antes no se trataban en el cine. ¿A quién va dirigida exactamente esta película?

A todo el mundo. Y quien no quiera verla o reflexionar, se lo pierde. El cine también sirve para abrir la cabeza. Si no quieres aprender, tu mundo se queda más pequeño.

El actor Jorge Sanz, en Tenerife. / Andrés Gutiérrez

¿El cine debe ser siempre reivindicativo?

No necesariamente. A veces sí, pero también está para entretener, emocionar y enamorar. No todo tiene que ser combativo. En este caso hay reflexión, pero también emoción. Es una película muy emotiva. Yo la he visto dos veces y en ambas me ha removido. Si tienes familia o hijos, te toca especialmente.

Con la llegada de las plataformas, ¿sigue defendiendo el cine en sala?

Sí y no. Hay películas que se disfrutan más en pantalla grande, eso sigue siendo especial. Pero las plataformas permiten que muchas películas encuentren un público que antes no tenían. Todo suma.

Mirando atrás, ¿qué queda de sus inicios en el mundo del cine?

Todo. He llegado hasta aquí gracias a todo lo que he vivido. He tenido una vida muy bonita y sigo disfrutándola.

Ha trabajado en cine, televisión y teatro. ¿Qué le aporta cada formato?

Cada uno tiene lo suyo. El teatro me permite implicarme más en los proyectos. En cine y televisión es más complicado elegir tanto porque al final haces lo que te llega e intentas aportar tu visión.

"El cine sirve para abrir la cabeza. Si no quieres aprender, tu mundo se queda más pequeño"

¿Y han cambiado sus intereses con el paso de los años?

Más que el género, me interesa el proyecto. Me gusta mucho la comedia, pero también valoro cosas como el lugar de rodaje o el equipo. Nunca he sido muy rígido al elegir.

¿Cree que el cine español vive un buen momento?

Creo que sí. Se están haciendo muchas películas y de mucha calidad. Es una industria con muy buena salud, aunque parezca lo contrario.

Para terminar, ¿por qué hay que ver 9 lunas?

Porque es una película bonita, tierna y optimista. Te va a hacer sentir y pensar, y seguro que te vas a preguntar qué harías tú en esa situación.