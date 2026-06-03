Icod de los Vinos licita socorrismo en San Marcos pese a una deuda de 100.000 euros

El Ayuntamiento de Icod de los Vinos licita el servicio de socorrismo en la playa de San Marcos aunque acumula una deuda cifrada en torno a 100.000 euros con la empresa que lo prestó sin contrato. El concurso cuenta con un presupuesto de 375.732 euros durante dos años, la con posibilidad de ampliación a un tercero. El servicio se prestará durante todo el año, diferenciando la temporada de verano e invierno. El contrato establece que son necesarios cuatro socorristas, dos por turno. Uno de ellos ejercerá el papel de jefe o coordinador de playa. En verano -del 1 de julio al 30 de septiembre-, estarán operativos de 10:00 a 20:00 horas y en invierno -del 1 de octubre al 30 de junio-, de 10:00 a 17:00 horas. La adjudicataria deberá disponer de al menos cuatro socorristas para todo el año para cubrir descansos, vacaciones y turnos.

El futuro adjudicatario deberá invertir 5.900 euros en material al inicio del contrato. Durante el segundo año y en el tercero (opcional), la aportación debe ser de 600 euros anuales para la reposición de material fungible, uniformidad y mantenimiento básico. El contrato no solo se centra en salvamento, sino también en el apoyo a personas con diversidad funcional para entrar, salir y acompañar a los usuarios durante el baño adaptado. Hay que recordar que el estado de degradación de la playa de San Marcos por la pérdida de arena dificulta el acceso al agua, por lo que el servicio de socorrismo es fundamental para algunos bañistas.

Desde octubre

El Gobierno local (AI-PSOE) explica que trabajan en esta licitación desde octubre del año pasado, cuando iniciaron el expediente. Entienden la situación del responsable que presta el servicio de socorrismo en la playa de San Marcos desde hace seis años y al que adeudan más de una decena de facturas, según su responsable, Eladio Díaz Rodríguez, quien anunció que dejarán de prestar el servicio el próximo 1 de julio. Su intención es concurrir a la licitación. El grupo de gobierno argumenta que "esta situación es fruto de la improvisación y la falta de seriedad del equipo anterior, que planteó la prestación sin un contrato". Además, sostiene que "no solamente tenemos que licitar aquellos servicios nuevos, sino también nos vimos obligados a hacerlo con todos los que carecían de la correspondiente licitación en el anterior mandato. Licitamos casi el triple de contratos en tres años que el gobierno anterior en cuatro".

Con la demanda de la empresa de socorrismo por la deuda contraída por el Ayuntamiento, la situación de la playa de San Marcos suma otro inconveniente más a su mal estado de conservación. El núcleo costero se encuentra en la lucha para reactivar el proyecto de recuperación de la playa y solucionar los problemas de pérdida de arena que la hunden en un patente deterioro.