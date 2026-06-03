Iberia será la aerolínea encargada de trasladar al papa León XIV a Tenerife para su visita

Iberia será la compañía encargada de realizar los desplazamientos aéreos del papa León XIV durante su visita a España, prevista entre el 6 y el 12 de junio. La aerolínea operará los vuelos del Pontífice entre Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Tenerife y Roma, según ha informado la propia compañía.

Entre los trayectos programados figuran las conexiones Madrid-Barcelona, Barcelona-Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria-Tenerife y el vuelo final de regreso entre Tenerife y Roma, con el que León XIV cerrará su viaje oficial a España.

De Gran Canaria a Tenerife y regreso a Roma

La parte canaria del viaje tendrá dos etapas. El jueves 11 de junio, León XIV volará desde Barcelona hasta la base aérea de Gando, en Gran Canaria, donde aterrizará a las 10:50 horas. Allí participará en actos vinculados a la acogida de migrantes, la Iglesia diocesana y una misa en el Estadio de Gran Canaria.

El viernes 12 de junio, el pontífice saldrá a las 8:30 horas desde Gran Canaria rumbo a Tenerife Norte-Los Rodeos, donde está previsto que aterrice a las 9:10 horas. En Tenerife mantendrá un encuentro con migrantes en Las Raíces, participará en un acto en la Plaza del Cristo de La Laguna y presidirá una misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Tras la ceremonia de despedida en Los Rodeos, prevista a las 14:30 horas, Iberia operará el vuelo de regreso a Roma. La salida desde Tenerife está fijada a las 15:00 horas y la llegada al aeropuerto de Roma-Fiumicino a las 20:10 horas.

Un avión preparado para una operación especial

Para esta operación, Iberia pondrá a disposición un avión destinado a garantizar la seguridad, comodidad y privacidad del papa León XIV, de su delegación y del resto de pasajeros acreditados.

Como suele ocurrir en los vuelos papales, la aeronave incorporará detalles específicos. La compañía colocará el escudo papal junto a la puerta delantera por la que accederá y descenderá León XIV. Además, los asientos llevarán cabezales especiales con el escudo vaticano.

La aerolínea también introducirá elementos simbólicos relacionados con los lugares que visitará el pontífice. En el trayecto Madrid-Barcelona se colocará una imagen de la Virgen de Montserrat. En los vuelos Barcelona-Las Palmas de Gran Canaria y Las Palmas-Tenerife estará presente la imagen de la Virgen de la Candelaria, patrona de Canarias.

Música de la Escolanía de El Escorial

La música ambiental del avión también tendrá un significado especial. Durante el embarque, el despegue, el aterrizaje y el desembarque sonará el coro de la Escolanía de El Escorial, institución musical fundada en 1974 por los religiosos agustinos del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

El detalle tiene relación con la propia biografía de León XIV. Antes de ser elegido Papa, perteneció a la Orden de San Agustín y llegó a desempeñar durante doce años el cargo de Padre General de toda la Orden.