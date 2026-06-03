Estudiantes del CIFP Virgen de Candelaria crean una 'app' para gestionar los economatos de centros educativos

La directora general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial del Gobierno de Canarias, Carolina León, acudió este miércoles a la presentación de 'Smart Economato', proyecto del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Virgen de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.

Concretamente se trata de una sencilla aplicación digital para optimizar la gestión de los economatos de los centros educativos que imparten ciclos de Hostelería y Turismo, según sus promotores.

La aplicación, que está adaptada a las particularidades de estos centros, donde los productos alimentarios tienen un valor principalmente didáctico, busca mejorar la trazabilidad de los insumos, reducir tiempos administrativos y cumplir normativas en materia de seguridad alimentaria y sostenibilidad.

Para ello, permite la digitalización de los procesos de recepción, almacenamiento, distribución y control de las mercancías, así como el entrenamiento del alumnado en la gestión real de compras y almacenamiento en establecimientos de restauración, recoge una nota de la Consejería.

Coordinado por el docente David Escuder Pérez, el diseño y desarrollo de la aplicación ha corrido por cuenta del alumnado de Desarrollo de Aplicaciones Web, así como de Ecocomedores de Canarias, que confían en que la implantación de 'Smart Economato' reduzca errores, mejorar la eficiencia y optimizar recursos.

Su desarrollo contribuirá al fomento de la digitalización en la formación profesional, preparando al alumnado para integrar herramientas tecnológicas en su futuro desempeño laboral. Alineado con los objetivos de innovación y sostenibilidad, el proyecto potenciará, además, el uso de productos ecológicos locales.

En ese sentido, una vez asegurada la correcta gestión de los distintos procesos, desde el pedido hasta la distribución, Smart Economato beneficiará tanto a los centros educativos como a sus proveedores, optimizando la logística y garantizando una entrega puntual y en condiciones adecuadas.

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"La diferencia con otras aplicaciones existentes es que en esta el diseño y funcionalidades se adapta a las necesidades presentes en las escuelas de hostelería, donde mucha de la materia prima no presenta un retorno económico, pues no sale a la venta, pero sí didáctico", se explica desde el centro.