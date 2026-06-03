Comienza la asignación de las 32.000 localidades para la misa del papa León XIV en el puerto de Santa Cruz

Un mes y medio después de la apertura del plazo de inscripción para disfrutar en directo de la eucaristía, la organización tinerfeña comunicó en el mediodía de este miércoles que ya ha comenzado a contactar con los grupos grandes para confirmar su inscripción y proceder a la asignación en el recinto portuario. Se dan de plazo hasta el domingo para distribuir sobre plano las 32.000 localidades que se habilitarán en el puerto. Ya desde ese mismo día comenzará el reparto de las entradas, según prevé la organización.

Antes, dos apuntes. Primero, haberse inscrito de los primeros no significa que se haya reservado una localidad en los lugares más cercanos al presbiterio. Lo segundo: aunque hasta el domingo se continúe con la asignación de entradas para la misa, los interesados que no se hayan registrado aún están a tiempo para formalizar su solicitud, ya sea a título personal o en grupo. Eso sí, quedan pocas plazas, por lo que se recomienda que no quienes deseen ser testigos de este acontecimiento histórico y único hasta la fecha no lo demoren.

Entradas con código QR

Tomaticket, empresa encargada de gestionar las entradas, se pondrá en contacto con los responsables de cada grupo para indicarles cómo descargar e imprimir los pases con código QR, documento que asignará sector, acceso y ubicación dentro del recinto. El trámite es gratuito y esencial para ordenar la llegada de peregrinos.

El puerto prevé abrir a las 8:00 horas y cerrará sesenta minutos antes de la eucaristía

Otro dato importante: el recinto abrirá sus puertas a las 08.00 horas y los accesos se cerrarán a las 11.00, una hora antes de la llegada del Pontífice al puerto.

Visita de la tercera comisión del Vaticano al puerto de Santa Cruz de Tenerife / María Pisaca

La entrada se realizará a través de tres controles de seguridad gestionados en su mayoría la Policía Nacional, situados junto al Auditorio de Tenerife, la Presidencia del Gobierno de Canarias y la Delegación de Hacienda. Superado ese primer filtro, los asistentes accederán a alguno de los cuatro grandes sectores en los que se divide el recinto, identificados como A, B, C y D.

Cada entrada incorpora toda la información necesaria para llegar al asiento asignado. Aun así, la organización desplegará una veintena de voluntarios en cada uno de los dieciséis subsectores y además estarán en los puntos de llegada del transporte público desde primera hora de la mañana para orientar y acompañar a los peregrinos.

Atención a las personas con movilidad reducida

Especial atención se prestará a las personas con movilidad reducida. Gracias a la colaboración del Cabildo de Tenerife se habilitará una «noria» de transporte adaptado. Pequeños grupos serán trasladados en vehículos especiales desde la entrada hasta las zonas reservadas para seguir la celebración.

La organización insiste en pedir paciencia. La asignación de lugares en el recinto portuario ya ha comenzado entre los grupos más numerosos y durante los próximos días continuará de forma escalonada.

La noche del jueves 11 llegará de Gran Canaria el papamóvil que se custodiará en Tres de Mayo

Víctor González, diácono permanente de la Diócesis, coordina el dispositivo de distribución del aforo junto a Pedro López, médico de Urgencias del Hospital Universitario de La Candelaria y responsable del amplio operativo de voluntariado. "Lo importante es saber delegar", advierte Pedro.

Entre los 32.000 inscritos figuran 140 grupos con más de cuarenta integrantes. Destacan la parroquia castrense y La Paz y La Unión, que superan conjuntamente el medio millar de personas; el Sagrado Corazón, con 446; los colegios de la Pureza de María, con 372; o San José de Anchieta, con 348. La parroquia de La Concepción de La Laguna también movilizará alrededor de 400 peregrinos.

La organización procura además que los asistentes llegados desde La Palma, La Gomera y El Hierro permanezcan agrupados. Incluso se contemplan soluciones específicas para quienes lleguen con el tiempo justo a la celebración.

Más de 1.600 voluntarios

Pedro López destaca la generosidad de los más de 1.600 voluntarios que colaborarán en la visita papal. Entre ellos figuran unos 300 ministros extraordinarios de la comunión y otros tantos auxiliares que los acompañarán con paraguas identificativos para facilitar su localización entre la multitud.

De las cuatro sedes del viaje apostólico, Tenerife es la segunda con mayor número de voluntarios y la única que contará con un equipo específico formado por cerca de un centenar de profesionales sanitarios.

La inspección del Vaticano

Mientras avanzaba el reparto de entradas, la denominada «comisión ITV» del Vaticano desarrolló este miércoles una nueva inspección técnica centrada en cuestiones de seguridad.

La delegación aterrizó por la mañana en el aeropuerto Tenerife Sur para comprobar el plan alternativo previsto en caso de que la niebla impida operar en Los Rodeos el próximo 12 de junio. Posteriormente se desplazó al colegio La Salle-San Ildefonso, punto desde el que partirá el papamóvil que llegará desde Gran Canaria la víspera de la visita.

El pontífice recorrerá casi un kilómetro entre pasillos de ocho metros de ancho en el puerto

Ya en el puerto de Santa Cruz, los responsables de la Gendarmería Vaticana revisaron el recorrido previsto para León XIV, que ha pedido mantener la máxima cercanía con los fieles. El pontífice recorrerá cerca de un kilómetro entre pasillos de ocho metros de anchura. También inspeccionaron las sacristías provisionales y el espacio destinado a custodiar las 30.000 formas consagradas previstas para la ceremonia.

La jornada concluyó en la plaza del Cristo, en La Laguna. Para este jueves está prevista la revisión del golfcar que utilizará el papa en su recorrido por las calles Viana y San Agustín.

También se mantiene el itinerario previsto por el barrio de La Salle antes de llegar al puerto. La posibilidad de modificarlo fue descartada tras el compromiso trasladado por el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, a los responsables vaticanos. "Si no lleno las calles de gente, le cambio el nombre a la ciudad", bromeó.