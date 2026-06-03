La comunidad venezolana reivindica su lugar en La Laguna

En San Cristóbal de La Laguna viven más de 10.000 venezolanos según el Instituto Canario de Estadística (Istac), algo más del 6% de la población del municipio. Es una comunidad pujante y creciente que ahora salta a la palestra a través de una moción que el alcalde Luis Yeray Gutiérrez llevará al pleno de este jueves. El objetivo es declarar el 12 de marzo Día de la Comunidad Venezolana como un espacio de reconocimiento a la aportación de la población venezolana al desarrollo del municipio.

La iniciativa parte de las propias asociaciones de la comunidad en La Laguna, que reivindican su lugar y buscan una mayor visibilidad. Sus responsables confían en que la moción contribuya a que la fecha del 12 de marzo se implante como una jornada de encuentro en la que dar a conocer la amplia riqueza cultural, gastronómica y etnográfica del país y contribuya a aunar aún más los lazos con su tierra de adopción.

"Los venezolanos, al final, lo que queremos es aportar lo que hemos aprendido, tanto académicamente como socialmente. Por eso encontramos fascinantes los modelos de asociacionismo, de participación, toda esta organización que se puede palpar aquí en La Laguna. Y es ahí donde queremos promover y dar nuestro aporte", apunta Daniel Jackson, de la asociación Mi Mundo en Silencio, que atiende a personas migrantes con discapacidad auditiva y específicamente facilita el implante coclear en Canarias.

Los trámites administrativos

Esta entidad, junto a otras como Sentir Ciudadano, promotora de la moción, Flor de Mayo (dedicada a actividades de inclusión y refuerzo escolar), Eco Armonía o Christophorus Columbus (centradas en el movimiento ciudadano) trabajan asentadas en La Laguna, atendiendo diferentes realidades de la población venezolana en el municipio.

Una de las principales necesidades, con las que trabaja Sentir Ciudadano, está relacionada con facilitar los trámites administrativos a los recién llegados al Archipiélago, dándoles soporte para la obtención de documentación. Pero su trabajo va más allá. “Nos enfocamos tanto en la parte de documentación como en el respaldo académico y educativo. También tratamos de transmitir lo que es la participación ciudadana, porque para tener derecho a exigir tienes el deber de participar como ciudadano”, señala Edgar Guerrero, hijo de madre tinerfeña y padre gallego, que se asentó en La Laguna en 2022.

“El venezolano viene abierto a todo. Porque cuando llegó a tomar la decisión de pararse en un aeropuerto y decir ‘me voy’, es porque antes hizo todo lo humanamente posible para quedarse en su país y ya no tenía otra alternativa”, relata según su propia experiencia.

El Pleno aprueba este jueves la declaración del 12 de marzo como Día de la Comunidad Venezolana

Es el caso también de Andrés Sifontes, presidente de Sentir Ciudadano, que nunca había estado en Canarias, más allá de que un antepasado lejano proviene de Tenerife. “Llegué hace cuatro años. No tenía ningún tipo de documento. Yo mismo realicé mis trámites de inmigración, pero me negaron el asilo”, relata. Por una “coincidencia de la vida” conoció a la que hoy es su pareja y madre de su hijo “y empecé mi vida nuevamente. Comencé a estudiar, y hasta volví a sacar el carnet de conducir, que es difícil pero no imposible”. Es un proceso al que se enfrentan muchos compatriotas a los que ahora trata de ayudar desde la asociación y para el que es fundamental tener “adaptabilidad, ser consecuente y tener ganas”. También Daniel Jackson está a punto de obtener su titulación como técnico superior de integración social.

“Hay quien viene con miedo, porque el tema migratorio es complejo. Y al ver que nosotros damos ese paso, se plantean: yo también quiero, yo también puedo”, comenta Edgar Guerrero. “Muchos vienen con conocimiento y saben qué pasos tienen que dar, pero otros están muy perdidos y no saben ni dónde tienen que ir a sacar un papel. Nosotros les ayudamos a la homologación del bachillerato o tratamos de que consigan certificaciones profesionales para que tengan alguna opción laboral. Lo que quieren es poder ser incluidos. Que le den esa oportunidad”, relata.

Los tres destacan el alto grado de integración y participación de la comunidad venezolana en Tenerife en general y en La Laguna, en particular gracias a los vínculos históricos. Valoran especialmente “la tranquilidad que brinda la isla, la seguridad, la confianza, el gentilicio” y que el canario “siempre ha sido muy receptivo”. Y no olvidan el clima: “tú estás en Santa Cruz y pareciera que estuviéramos en la Guaira. Subimos aquí a La Laguna y es como estar entre Caracas y San Antonio de Los Altos. Y si nos vamos por la Esperanza, es más o menos como Mérida. Toda la isla es como una pequeña Venezuela. Aquí el venezolano se adapta muchísimo más rápido por los recursos y la geografía que tiene la isla”, apunta Edgar Guerrero.

Consideran "fascinante" el modelo de asociacionismo, participación y organización

¿Y cómo se percibe Venezuela desde Canarias? “Se ve esperanzadora”, responde Daniel Jackson. “Yo creo que el venezolano nunca pierde la esperanza. Y a pesar de los movimientos o de las complicaciones que ocurran allá, porque es extremadamente complejo, siempre está esa añoranza por nuestra tierra. Pero los que hemos cruzado el Atlántico tenemos claro que Canarias nos ofrece unas bondades muy similares a las de Venezuela”.