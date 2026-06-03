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Cinco vuelos son desviados al aeropuerto Tenerife Sur por las malas condiciones meteorológicas en Tenerife Norte

Los aviones procedían de Sevilla, Madrid, Lanzarote, La Palma y Gran Canaria y no pudieron aterrizar este miércoles en Los Rodeos

Aeropuerto de Tenerife Norte

Aeropuerto de Tenerife Norte / Andrés Gutiérrez

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Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

Las condiciones meteorológicas adversas registradas este miércoles en el aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna obligaron a desviar cinco vuelos hacia el aeropuerto Tenerife Sur, según informó Aena.

Los vuelos afectados tenían origen en Sevilla, Madrid, Lanzarote, La Palma y Gran Canaria. Ninguno de ellos pudo completar el aterrizaje previsto en el aeropuerto del norte de la Isla debido a la situación meteorológica en la zona, por lo que fueron redirigidos al aeropuerto Tenerife Sur.

Recomendación a los pasajeros

Ante este tipo de incidencias, es recomendable que los pasajeros consulten el estado de su vuelo con la aerolínea correspondiente o a través de los canales oficiales de Aena antes de desplazarse al aeropuerto.

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Los desvíos pueden implicar cambios en la recogida de equipaje, conexiones posteriores, traslados por carretera entre aeropuertos o modificaciones en los horarios previstos. Por ello, la recomendación principal es confirmar la situación concreta de cada vuelo y seguir las instrucciones de la compañía aérea.

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