El Ayuntamiento de Los Silos licita la rehabilitación de 25 viviendas en Las Canteras

El Ayuntamiento de Los Silos inicia la licitación para ejecutar un proyecto de rehabilitación de viviendas y mejora del entorno urbano en el conjunto residencial Príncipe de Asturias, situado en el barrio de Las Canteras (San Bernardo). La actuación se enmarca en el plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, orientado a la erradicación de zonas degradadas y a la mejora integral de áreas residenciales. Se trata de un paso relevante para el municipio porque es la primera vez que se acoge a esta línea de financiación estatal para intervenir en esta urbanización.

El proyecto prevé la rehabilitación de 25 viviendas y la reurbanización del entorno inmediato, con el objetivo de actualizar el conjunto residencial y adaptarlo a las necesidades actuales. En términos prácticos, la intervención busca reforzar tres ejes fundamentales: accesibilidad, seguridad y funcionalidad, tanto en las viviendas como en los espacios comunes. La propuesta municipal contempla trabajos de adecuación y mejora de las zonas compartidas, una reorganización del entorno urbano del conjunto y la aplicación de medidas pensadas para favorecer la cohesión social y la integración de las vecinas y vecinos.

Aporte colectivo

La inversión total asciende a 381.340 euros. La mayor parte del presupuesto procede del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que aporta 285.072 euros, lo que supone el 74,76% del coste total. El resto se completa con financiación del Gobierno de Canarias, que contribuye con 38.134 euros (10%), del Cabildo Insular de Tenerife, con 38.134 euros (10%), y del propio Ayuntamiento de Los Silos, que asume 20.000 euros (5,24%).

Desde el Consistorio se prevé que el proceso de licitación quede resuelto en las próximas semanas y que, una vez adjudicadas las obras, los trabajos puedan comenzar de forma inmediata. La estimación municipal sitúa la adjudicación para inicios de verano, siempre dentro de los plazos establecidos y con el compromiso de mantener un desarrollo transparente y eficiente del proyecto. Esta actuación se integra dentro de la estrategia municipal de mejora de infraestructuras y entornos urbanos, una línea de trabajo con la que Los Silos busca "consolidar intervenciones que garanticen viviendas dignas y barrios más accesibles".