La Aemet prevé viento fuerte en Tenerife este miércoles y temperaturas que podrían alcanzar los 30 grados en Canarias

Canarias comienza este miércoles con un tiempo estable en líneas generales, aunque con abundante nubosidad en las vertientes norte de las islas montañosas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la situación estará marcada por el predominio de los alisios, que volverán a dejar rachas intensas en varios puntos del archipiélago.

Las temperaturas apenas variarán respecto a jornadas anteriores, aunque seguirán registrándose valores elevados en algunas zonas del sur y de medianías. Además, no se descarta que los termómetros vuelvan a acercarse a los 30 grados en Tenerife y Gran Canaria.

Tenerife amanece con nubes en el norte y rachas intensas de viento

La previsión para Tenerife apunta a intervalos nubosos en el norte de la isla, especialmente por debajo de los 800-1.000 metros de altitud. En las zonas bajas del nordeste podrían producirse algunas lloviznas débiles y ocasionales durante las primeras horas.

Con el paso de la mañana se abrirán claros y el resto de vertientes permanecerán poco nubosas o despejadas. Santa Cruz de Tenerife registrará temperaturas entre los 20 y los 24 grados, aunque en otros puntos del sur podrían alcanzarse localmente los 30 grados. El viento moderado del nordeste volverá a ser protagonista, con intervalos de fuerte intensidad en la vertiente sureste, el extremo oeste y las medianías de Anaga, donde podrían registrarse rachas muy fuertes durante las horas centrales.

Así estará el resto del archipiélago

Gran Canaria mantendrá nubes en el norte y cielos despejados en el resto de la isla, con temperaturas elevadas en medianías del sureste. La Gomera, La Palma y El Hierro también registrarán nubosidad en las zonas más expuestas al alisio y algunos claros durante la jornada.

Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura comenzarán el día con más nubosidad, pero el sol irá ganando terreno conforme avance la mañana.

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Fuerte marejada en las costas canarias

La situación marítima seguirá condicionada por el viento del nordeste, con intervalos de fuerza 6 y 7 en algunas zonas. La Aemet prevé fuerte marejada a mar gruesa, especialmente en áreas abiertas al viento, junto a mar de fondo del norte con olas de entre uno y tres metros.