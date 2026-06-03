La Aemet advierte de una jornada cálida en Tenerife este jueves con máximas de hasta 30 grados y viento fuerte
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque se esperan máximas de hasta 30 grados en el litoral sur metropolitano.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves en Tenerife una jornada marcada por los intervalos nubosos en el norte, el predominio del cielo poco nuboso o despejado en el resto de la Isla y el viento del nordeste, que podrá soplar con rachas muy fuertes en zonas expuestas.
Aunque la temperatura máxima prevista para Santa Cruz de Tenerife será de 26 grados, la Aemet no descarta que se alcancen de forma local los 30 grados en el litoral sur del área metropolitana.
La jornada continuará, por tanto, con ambiente cálido en algunas zonas y viento notable en puntos concretos de la Isla, especialmente en cumbres, vertiente sureste y extremo oeste.
Nubes en el norte y claros durante las horas centrales
En el norte de Tenerife, por debajo de los 800-1.000 metros, se esperan intervalos nubosos, aunque con apertura de claros durante las horas centrales del día.
La excepción estará en las zonas bajas del nordeste, donde predominarán los cielos nubosos. En esta área no se descarta alguna llovizna débil y ocasional a últimas horas del día.
En el resto de la Isla, el tiempo será más estable, con cielos poco nubosos o despejados durante buena parte de la jornada.
Temperaturas con pocos cambios
Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios, mientras que las máximas subirán ligeramente en medianías. En cambio, en las cumbres centrales se espera un ligero descenso.
El dato más destacado será la posibilidad de que se alcancen localmente los 30 grados en el litoral sur del área metropolitana. En Santa Cruz de Tenerife, la previsión concreta de la Aemet sitúa los termómetros entre los 19 y los 26 grados.
Rachas muy fuertes en zonas expuestas
El viento soplará moderado del nordeste, aunque con intervalos fuertes en varias zonas de Tenerife. La Aemet espera rachas muy fuertes en puntos expuestos de cumbres, en la vertiente sureste y en el extremo oeste.
También existe la posibilidad de rachas muy fuertes en la vertiente sur del área metropolitana. En las costas del oeste predominarán las brisas.
Previsión general en Canarias
En el conjunto del Archipiélago, el jueves estará marcado por la alternancia de nubes y claros, con más nubosidad en las vertientes norte y tiempo más despejado en el sur de las islas.
La Aemet prevé viento moderado del nordeste, fuerte en zonas expuestas de las vertientes sureste y oeste, así como en cumbres. En estos puntos podrán registrarse rachas muy fuertes, especialmente durante las horas centrales del día.
En el mar, se esperan vientos del nordeste o norte de fuerza 5 a 6, con marejada a fuerte marejada, áreas de marejadilla y mar de fondo del norte de entre 1 y 3 metros.
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