Adiós a la cartera tradicional: la UE cambia las normas y los tinerfeños podrán llevar toda la documentación oficial en el móvil a partir de 2027
La nueva herramienta de la Unión Europea permitirá a los ciudadanos olvidarse de los documentos físicos
La Unión Europea continua avanzando y uno de sus proyectos es la 'European Digital Wallet', una cartera de identidad digital que permitirá a los ciudadanos llevar en el móvil la mayoría de sus documentos oficiales y poder utilizarlos en los países miembros.
El objetivo es que esta herramienta y se convierta en un sistema común para identificarse, realizar trámites y acreditar información personal de forma segura sin necesidad de llevar documentos físicos a partir de 2027.
Una cartera digital para toda Europa
"La cartera europea de identidad digital (eID) es la respuesta de Europa a los retos en el ámbito de la identificación. Permitirá a los usuarios acceder a servicios públicos y privados en internet y fuera de internet, almacenar y compartir documentos digitales y crear firmas vinculantes", explican desde la UE. Además, "los estados miembros pondrán las carteras a disposición de todos los ciudadanos, residentes y empresas antes de que concluya 2026".
La ventaja es que esta cartera integra todos los documentos necesarios en una única plataforma reconocida en todos los países de la Unión Europea.
Qué documentos podrán llevarse en el teléfono móvil
La cartera digital permitirá almacenar una amplia variedad de documentos y certificados oficiales. Entre ellos se encuentran:
- Documento Nacional de Identidad (DNI)
- Permiso de conducir
- Documentación relacionada con la Seguridad Social
- Tarjetas sanitarias y documentación médica
- Certificados académicos y educativos
- Información bancaria y sistemas de pago
- Documentación relacionada con viajes y reservas
De esta forma, los ciudadanos podrán acreditar su identidad o realizar gestiones en otros países europeos utilizando únicamente su teléfono móvil. Además de viajar o realizar trámites sin el temor de perder cualquier documento oficial físico.
MiDNI y MiDGT
Aunque la cartera digital europea supondrá un gran avance, los tinerfeños ya dispones de algunas herramientas similares que facilita el llevar documentos imprescindibles.
Por un lado, la aplicación MiDNI permite presentar la identidad de la persona mediante una versión digital del documento nacional de identidad. Por otro lado, la app MiDGT permite llevar el permiso de conducir y la documentación del vehículo en formato digital, además de realizar diversos trámites relacionados con Tráfico.
La diferencia es que la futura cartera europea englobará todos estos documentos en una única plataforma y estará disponible para todos los países de la Unión Europea
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