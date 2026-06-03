Adeje ofrece energía solar a los vecinos con los parques de cuatro colegios

Los tejados de cuatro colegios públicos de Adeje ya cuentan con placas solares y su energía puede compartirse con la ciudadanía a través del autoconsumo colectivo. “Ahora, la energía que generan puede llegar directamente a la población del municipio, sin obras, sin cambiar de compañía eléctrica y sin coste”, ha destacado el concejal de Presidencia y Urbanismo, Manuel Luis Méndez Martín. El Ayuntamiento, junto a EnergyRIS, ha abierto el plazo de inscripción para sumarse a la Comunidad Energética Adeje Verde y empezar a beneficiarse del reparto de energía.

El CEIP Armeñime, CEIP Los Olivos, CEIP Las Torres y CEIP Adeje Casco son los centros participantes. En conjunto, las instalaciones suman 160 kilowatios de potencia, lo que se traduce en un ahorro colectivo estimado de 40.000 euros al año. La cesión de energía se prolongará durante cinco años. El proyecto ha sido cofinanciado por el Ayuntamiento y por fondos Next Generation de la Unión Europea.

Méndez Martín ha subrayado que el objetivo es que los vecinos y vecinas “vean en su propia factura lo que significa apostar por las energías renovables”. En esa línea, explicó que el consistorio lleva años impulsando medidas para avanzar hacia un municipio más sostenible y que esta comunidad energética supone “un paso más en esa dirección, con ahorro real y sin complicaciones”. También animó a la población a familiarizarse con el modelo para que, a futuro, se impulse la instalación de paneles fotovoltaicos en cubiertas de edificios residenciales.

Cómo beneficiarse del proyecto

Participar es sencillo y está abierto a cualquier persona interesada. El único requisito es que el domicilio se encuentre dentro de un radio de cinco kilómetros de alguno de los cuatro colegios, distancia que cubre la mayor parte del término municipal y permite el reparto según la normativa vigente de autoconsumo colectivo. Para comprobar la cobertura, el Ayuntamiento ha habilitado un Buscador de Direcciones y Cobertura en adeje.compartiendoverde.es: al introducir la dirección se verifica si está dentro del área de reparto y, aportando la documentación requerida, la plaza queda asegurada.

La iniciativa se desarrolla con EnergyRIS, empresa spin-off surgida en el entorno de la Universidad de La Laguna y especializada en comunidades energéticas. El proyecto da continuidad al primer autoconsumo colectivo puesto en marcha en el municipio, el de la Escuela Municipal de Música, y se integra en la estrategia local de transición ecológica. “La experiencia piloto demostró que este modelo funciona; los resultados han sido muy positivos y nos han dado la confianza para dar el salto a los centros escolares”, concluyó el concejal.