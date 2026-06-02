El taco de Tenerife que busca convertirse en el Mejor Taco de España 2026

La IV edición del Campeonato de Tacos de España arrancó el pasado 28 de mayo con la participación de diferentes restaurantes de toda España. Tenerife vuelve a estar presente en competiciones gastronómicas de país. El restaurante Chile Verde, ubicado en Puerto de la Cruz, ha sido seleccionado junto a más de 50 establecimientos que competirán por alzarse con el título de Mejor Taco de España 2026.

Así es el taco que aspira al título

Desde la organización destacan que "Canarias viene con fuego volcánico", una referencia al taco presentado por el establecimiento. La propuesta elaborada por El Chile Verde recibe el nombre de Taco de Asada y está elaborada con una tortilla roja preparada con chile guajillo. Sobre ella se sirve una base de guacamole acompañada de carne de entrecot, salsa ranchera, cebolla, cilantro y limón.

Entre sus ingredientes destacan la harina de maíz, tomate verde, tomate rojo, ajo, chile jalapeño, aguacate y carne de vacuno. Además, presenta un nivel de picante leve, con una intensidad de uno sobre tres.

El público también forma parte de la decisión

Al igual que en otros campeonatos nacionales gastronómicos, el público juega un papel muy importante. Las clientes que visiten los establecimientos participantes podrán valorar aspectos como el sabor, la calidad, la presentación, el relleno y el equilibrio de la combinación de los ingredientes que lleva el taco.

Inspectores gastronómicos, chefs, críticos especializados, influencers y expertos también evaluarán cada propuesta. La combinación de ambas valoraciones elegirán qué establecimientos pasan a la fase final. El ganador del Mejor Taco de España 2026 se elegirá el próximo 30 de junio en una cata a ciegas llevada a cabo por un jurado profesional.

Dónde se puede disfrutar de este taco

Chile Verde se encuentra en la calle Doctor Celestino Cobiella Zaera, 2, en Puerto de la Cruz. La taquería cuenta con 4,7 estrellas en Google, un reflejo de que quienes lo han visitado han disfrutado de la cocina mexicana que ofrece el establecimiento.

Abre lunes, jueves y viernes de 19:00 a 23:00 horas, mientras que sábados y domingos ofrece también servicio a mediodía de 13:00 a 16:00 horas. Martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.