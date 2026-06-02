Así será la misa del Papa en Tenerife: el puerto, la migración y las peticiones por una vida digna
La liturgia en la capital tinerfeña incluirá oraciones en español y latín, con un enfoque en las realidades sociales de Canarias
La visita del papa León XIV a Canarias tendrá en Tenerife una de sus grandes citas públicas. El Vaticano ha publicado el misal oficial de la ceremonia prevista para el viernes 12 de junio de 2026 en Santa Cruz de Tenerife, una celebración que tendrá como escenario el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y que estará marcada por varias referencias de contenido social.
La liturgia se oficiará con motivo de la solemnidad al Sagrado Corazón de Jesús, la misma festividad que aparece en la misa del día anterior en Gran Canaria. El guion preparado para la eucaristía incorpora peticiones por quienes sufren el drama de las migraciones, la exclusión social, la enfermedad y la pobreza, además de referencias a la paz, la justicia, la vida digna y la acogida, según explica el documento publicado por El Vaticano.
A diferencia de la misa prevista en Gran Canaria, donde la presencia de varios idiomas y la mención a los fallecidos en el Atlántico adquieren un peso especial, la celebración de Tenerife plantea un mensaje sobre la vulnerabilidad social y el acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de dificultad.
La misa en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife
La misa será en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, una de las principales puertas de entrada y salida de la capital tinerfeña vinculado históricamente al movimiento de personas, mercancías y conexiones con el exterior.
El escenario escogido sirve para reforzar el carácter multitudinario del acto. El puerto se convertirá en el gran punto de encuentro de la visita del Papa a Tenerife, con la previsión de reunir a fieles, autoridades eclesiásticas, representantes institucionales y ciudadanos que quieran participar en uno de los momentos centrales de su paso por Canarias.
Español y latín durante la celebración
La misa tendrá el español como lengua principal en buena parte de la celebración, especialmente en las lecturas, las oraciones y las intervenciones del Papa. Sin embargo, el misal también recoge varios momentos cantados en latín, como el Gloria, el Sanctus y el Agnus Dei.
Las peticiones del papa en Tenerife: los migrantes, los enfermos, los pobres y los gobernantes
También se incluye una petición por quienes viven “el drama de las migraciones”, la exclusión social, la enfermedad y la pobreza, para que encuentren apoyo y acompañamiento, según expresa el escrito.
Esta referencia, explican, la hacen para conectar la celebración con algunas de las realidades sociales presentes en Canarias. En el caso de Tenerife, se plantea una mirada amplia sobre la vulnerabilidad, la acogida y las situaciones de dificultad. La ceremonia también incluirá una petición por los gobernantes de las naciones, para que "actúen con justicia y solidaridad y promuevan la paz y una vida digna para todos", añaden.
Las familias en la misa del papa
Otra de las peticiones incluidas es dedicada a las familias. El documento hace referencia a la transmisión de la fe y al “don de la acogida”. Según recogen: "Esto no solo en relación con las migraciones, sino también como actitud social hacia las personas necesitadas, las familias y quienes viven momentos de dificultad".
El obispo de Tenerife saludará al Papa
La Iglesia Local también estará presente durante el encuentro. Está previsto que el obispo de San Cristóbal de La Laguna, Eloy Alberto Santiago Santiago, dirija unas palabras de saludo al Santo Padre. Su intervención será en los ritos finales de la misa.
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