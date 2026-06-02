Estas son las oficinas municipales que cerrarán al público en Santa Cruz por la visita del papa León

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cerrará de forma puntual buena parte de sus oficinas municipales de atención presencial el próximo 12 de junio con motivo de la visita del Papa León XIV. La medida, recogida en un decreto de Alcaldía, responde al amplio dispositivo de seguridad, movilidad y organización previsto para una jornada en la que la capital tinerfeña acogerá varios actos del viaje apostólico del pontífice, incluida una multitudinaria celebración religiosa en la explanada del puerto.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, explicó que la decisión se adopta siguiendo las recomendaciones trasladadas por la Delegación del Gobierno y el Obispado, orientadas a reducir al máximo los desplazamientos en las ciudades afectadas por la visita papal. Entre las medidas planteadas figuran el fomento del trabajo en remoto, la utilización de canales telemáticos y la reducción de la actividad presencial en aquellos servicios que así lo permitan.

Registros, distritos y OMIC permanecerán cerrados

De esta forma, permanecerán cerradas durante toda la jornada las Oficinas de Asistencia en Materia de Registro (OAMR) ubicadas en La Granja, Ofra, La Salud, El Sobradillo, Añaza, Salud-La Salle y San Andrés. También suspenderán la atención presencial la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y las oficinas de los distritos Centro, Salud-La Salle, Ofra-Costa Sur, Suroeste y Anaga.

La medida se extenderá además a numerosos departamentos y organismos municipales, entre ellos Seguridad Ciudadana y Emergencias, Deportes, Atención Social, Fiestas, Cultura, la Gerencia Municipal de Urbanismo, la Secretaría General del Pleno, Viviendas Municipales, la Sociedad de Desarrollo y otros servicios administrativos.

Atención telemática y servicios esenciales

No obstante, el Ayuntamiento asegura que la actividad municipal no quedará paralizada. El decreto establece que cada servicio deberá habilitar canales alternativos de atención ciudadana mediante herramientas telemáticas, información en línea y otros sistemas no presenciales que permitan mantener la prestación de los servicios a los vecinos.

Además, el Consistorio favorecerá el teletrabajo de los empleados municipales cuyas funciones sean compatibles con esta modalidad. La concejala de Recursos Humanos, Atención Ciudadana y Tecnología, Purificación Dávila, destacó que esta medida permitirá reducir significativamente la movilidad en la ciudad durante una jornada que movilizará a miles de personas y requerirá un importante despliegue logístico y de seguridad.

Desde el Ayuntamiento subrayan que se ha diseñado una planificación específica para garantizar la continuidad de los servicios esenciales, minimizar el impacto de estas medidas excepcionales sobre la ciudadanía y facilitar el correcto desarrollo de la visita apostólica del Papa León XIV, considerada uno de los acontecimientos más relevantes que acogerá Santa Cruz en los últimos años.