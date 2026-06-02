Rescate marítimo en el sur de Tenerife: remolcan a un tripulante tras quedar a la deriva por una avería de motor
La tripulación de la Salvamar Alpheratz ha intervenido en la tarde de este martes para auxiliar a una embarcación de recreo que se encontraba en apuros frente a las costas del municipio de Arona
El incidente se inició tras recibirse una llamada de socorro desde una embarcación de 5 metros de eslora. El alertante, que navegaba como único tripulante a bordo del barco, notificó que sufría graves problemas en el motor que le impedían continuar con la navegación por sus propios medios. En el momento de la emergencia, la embarcación se localizaba en las inmediaciones de El Palmar, en la costa sur de la isla de Tenerife.
Ante el riesgo de quedar a la deriva en una zona de corrientes, el marinero solicitó formalmente asistencia de remolque. de inmediato, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (CCS Tenerife) activó el protocolo de asistencia y movilizó a la embarcación de rescate Salvamar Alpheratz.
Una vez en la zona de las coordenadas indicadas, los efectivos de Salvamento Marítimo procedieron a asegurar la embarcación averiada y a establecer la línea de remolque. La maniobra concluyó con éxito tras trasladar e introducir el barco afectado en el puerto de Los Cristianos, donde quedó amarrado sin que se registraran daños personales.
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