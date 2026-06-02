El proyecto para mejorar la TF-111 entre Santa Cruz y La Laguna abre un periodo de alegaciones de 20 días

La carretera de Santa Cruz a La Laguna (TF-111) se someterá a una puesta a punto. El Cabildo de Tenerife ha abierto el periodo de información pública del proyecto de rehabilitación del firme de esta vía insular en el tramo de 850 metros comprendidos entre los kilómetros 9,4 y 10,2, en Aguere. Los interesados cuentan con un plazo de 20 días para consultar este documento, que empieza a contar desde hoy, un día después de que el anuncio se haya publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife. El citado proyecto de obra está disponible en la página web del Cabildo de Tenerife y en el tablón de Anuncios.

Durante este periodo se podrán presentar alegaciones y sugerencias a través de la Sede Electrónica de la Corporación insular, dirigidas al Servicio Administrativo de Carreteras, en las que se deberá especificar la denominación del proyecto de obra.

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 638.610 euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses. La aprobación inicial del proyecto fue acordada mediante resolución del consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga, quien también ha dispuesto la apertura del correspondiente periodo de información pública, «con el fin de que la ciudadanía pueda consultar la documentación y presentar las alegaciones que estime oportunas.

Arteaga señala que esta actuación forma parte de la estrategia de conservación y mejora continua de la red viaria insular que el Cabildo está desarrollando en toda la Isla, para incrementar la seguridad vial y garantizar unas mejores condiciones de circulación.

La TF-111 es una carretera con una elevada intensidad de tráfico y una importante función de conexión entre Santa Cruz y La Laguna, apunta el consejero de Carreteras, «por lo que resulta prioritario intervenir en aquellos tramos donde el pavimento presenta signos de desgaste para prolongar su vida útil y mejorar la comodidad y seguridad de los desplazamientos».

El proyecto ha sido redactado por la empresa Tecnologías Avanzadas de Macaronesia, contando con informe favorable de supervisión emitido el pasado 18 de mayo de 2026. Asimismo, el responsable insular de Carreteras subraya que el Cabildo sigue avanzando en la planificación de actuaciones que permitan mantener en óptimas condiciones las principales vías de la isla, minimizando las incidencias y contribuyendo a una movilidad más segura y eficiente.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, celebra este impulso definitivo al proyecto de acondicionamiento de la TF-111 y lo destaca como un ejemplo de cooperación interadministrativa que incide directamente en la calidad de vida de numerosos vecinos que hacen un uso diario de esta conexión con tanta carga de tráfico.

«Esta actuación constituye un primer hito dentro de un proyecto más amplio, destinado a dotar a la zona de condiciones de servicio y seguridad óptimas, mediante la ejecución de aceras, aparcamientos y otras mejoras en el entorno viario», informa el alcalde del municipio de La Laguna.

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La intervención prevista permitirá renovar la capa superficial del firme en este tramo de la TF-111, «mejorando la adherencia, el confort de la circulación y las condiciones generales de seguridad de la infraestructura viaria».