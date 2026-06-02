El IES El Sobradillo crea un videojuego educativo sobre el Barranco de la Monja

El Instituto de Educación Secundaria (IES) El Sobradillo, en Santa Cruz de Tenerife, ha presentado el simulador iBarranco, una herramienta educativa innovadora y digital para el aprendizaje práctico en los ciclos formativos de la rama forestal del centro, ubicado en las proximidades del barranco de la Monja.

El simulador recrea el barranco a través de un videojuego 3D que permite al alumnado interactuar con la flora endémica y diseñar proyectos de renaturalización y restauración ambiental en un entorno más seguro pero científicamente riguroso, facilitando la comprensión sobre los procesos ecológicos, el crecimiento de especies y la planificación sostenible del territorio, ha detallado este martes el Gobierno de Canarias en un comunicado.

Con una sólida trayectoria en formación profesional forestal, el IES El Sobradillo apuesta así por la integración de las nuevas tecnologías como medio para potenciar el aprendizaje activo, contextualizado y basado en la realidad insular, al tiempo que convierte al barranco de la Monja en un recurso didáctico de gran valor, aprovechando su riqueza ecológica y proximidad al centro.

Entre las principales características de la herramienta destacan la recreación realista y en 3D del entorno; la interacción virtual con la flora endémica y la visualización de su crecimiento a lo largo del tiempo; la simulación de variables ecológicas y la creación de una base de datos interactiva con fichas de especies vegetales canarias, entre otras.

El proyecto, en el que se han invertido 40.000 euros, se ha desarrollado durante el curso 2025-2026 e incluye diseño del videojuego (15.000 euros), desarrollo (15.000), videofotografía (5.000) y guías y tutoriales (5.000). Ha sido concebido como una iniciativa modular y escalable, por lo que en fases posteriores se podrán incorporar nuevos ecosistemas como el fayal-brezal, la laurisilva, el pinar, la vegetación xerófila y de alta montaña.

Además, el uso de software libre y documentación abierta garantiza que otras empresas puedan continuar el desarrollo en el futuro, ampliando sus aplicaciones.

La presentación se ha enmarcado en un amplio programa de actividades con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que incluyó talleres de restauración ambiental y distintas ponencias.

Entre ellas, "Flora Nativa en Jardinería", de Sofía Rodríguez; "Reconstruyendo las comunidades vegetales", de Juana María González y Jonay Cubas (Universidad de La Laguna, ULL); y "Proyectos CAMBIOS-PAULIA-RENATURMAC", de María Delgado y Domingo J. González (Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, ITER).

También se ofrecieron las comunicaciones "Renaturalización urbana y ODS", de Francisco Cristian Cabrera (Gesplan), "Alcorques vivos e infraestructuras ecológicas", de Estrella Hernández y Nancy Quintero (ICIA), y "El plan de infraestructura verde municipal", de María de los Ángeles González (Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife).

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Por último, se abordaron las intervenciones "Restauración ecológica en la finca Montaña Fogundo", de Zeneida Tacoronte (Gesplan), y "El proyecto refugios climáticos", de Carina Ramos y Rocío González (Gobierno de Canarias).