El guachinche que se ha convertido en una parada obligatoria en Tenerife para quienes buscan comida canaria tradicional
El establecimiento destaca por sus recetas caseras, precios asequibles y platos tradicionales que conquistan a los comensales
Tenerife conserva numerosos guachinches que mantienen viva la esencia de la gastronomía tradicional canaria. Uno de ellos es Guachinche La Corujera, un establecimiento situado en Santa Úrsula que apuesta por recetas caseras, precios asequibles y platos tradicionales.
El creador de contenido @elsiciliano_tenerife visitó recientemente el establecimiento y no dudó en compartir la experiencia gastronómica con sus seguidores. "Una comida sencilla, casera y de las que te hacen entender por qué los guachinches forman parte de la cultura canaria", comentan en la descripción
Cocina canaria tradicional
En su visita, se decantó por disfrutar de diferentes platos de la gastronomía canaria tradicional. Para empezar, pidieron una ración de garbanzas que calificó como "muy buenas". También probó un plato fuera de carta que eran las bolitas de morcilla, gofio y plátano. "Sinceramente, me gustó mucho, tiene el toque dulcito de la morcilla y queda crujiente por fuera", subraya.
La ración de pota acompañada de papas fritas también fue uno de los platos elegidos. Sin embargo, uno de los platos que más llamó su atención fue las costillas con papas y piña. "Para mí uno de los platos más icónicos de Tenerife", asegura.
Además, en su carta figuran más platos de la gastronomía isleña como el escaldón, el queso asado o el almogrote. Y opciones de carnes a la brasa y pescado.
Como broche final, optar por alguno de los postres caseros es una buena opción. El quesillo tradicional es un clásico, pero también cuentan con uno de chocolate para los más golosos.
Horario y ubicación
Guachinche La Corujera se encuentra en la Carretera Antigua Corujera, 4, en Santa Úrsula. Cuenta con 4,1 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado que destacan la variedad de platos que ofrecen en carta.
Abre de lunes a sábado en horario ininterrumpido de 13:00 a 22:30 horas, mientras que los domingos reduce el servicio hasta las 17:30 horas. Los jueves el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
La relación calidad-precio, las raciones que ofrece y el sabor tradicional son los principales motivos que han convertido al establecimiento en una parada obligatoria en Tenerife para quienes buscan auténtica cocina canaria.
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