Granadilla pondrá guaguas gratuitas para asistir a la visita del papa León XIV en Tenerife

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona pondrá a disposición de la ciudadanía guaguas gratuitas con motivo de la visita del papa León XIV a Tenerife, prevista para el próximo 12 de junio. La medida está impulsada por la Concejalía de Participación Ciudadana, dirigida por Adaisy Arias Pérez, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los vecinos y vecinas hasta Santa Cruz de Tenerife, donde se celebrará uno de los actos principales de la jornada.

El Consistorio trabaja actualmente en la planificación de las rutas, los horarios y el sistema de organización del servicio.

Una medida para facilitar el desplazamiento

La visita del Papa a Tenerife movilizará a miles de personas y obligará a activar dispositivos especiales de tráfico y seguridad en distintos puntos de la Isla. En este contexto, el Ayuntamiento de Granadilla plantea el servicio gratuito de guaguas como una forma de facilitar la asistencia de la población y reducir el uso del vehículo privado.

La iniciativa permitirá que las personas interesadas puedan desplazarse de forma más cómoda y organizada desde el municipio hasta la capital tinerfeña. La intención municipal es favorecer la participación ciudadana en una jornada de especial relevancia y evitar, en la medida de lo posible, complicaciones vinculadas al tráfico y al aparcamiento.

La Concejalía de Participación Ciudadana ha señalado que todavía se están cerrando los detalles operativos del dispositivo, por lo que las personas interesadas deberán estar pendientes de los canales oficiales del Ayuntamiento.

Una jornada con restricciones de movilidad

La visita de León XIV a Tenerife se celebrará el 12 de junio y tendrá especial impacto en el área metropolitana, con actos previstos en La Laguna y Santa Cruz de Tenerife. La Dirección General de Tráfico ha previsto cortes dinámicos y restricciones en varias carreteras de la Isla, especialmente en la TF-5, así como limitaciones para vehículos pesados y cambios en accesos durante distintos tramos horarios.

Por ello, el transporte colectivo se presenta como una alternativa recomendable para quienes quieran asistir a los actos programados.