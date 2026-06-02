Gloria Fuertes, detectores de frecuencia y muchos nervios protagonizan el arranque de una PAU "más cerquita de casa" en Tenerife

DNI y varios bolígrafos sobre la mesa, pies que no paran quietos, filas ordenadas a las puertas del recinto y jóvenes que entran con la pierna derecha y persignándose. Así arrancó la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la nueva sede ubicada en el Puerto de la Cruz (Tenerife) y en los 13 puntos restantes repartidos por toda Canarias. Unos 10.750 jóvenes -5.466 en la Universidad de La Laguna (ULL) y 5.284 en la de Las Palmas (ULPGC)- se enfrentan desde este martes y hasta el viernes a los exámenes más decisivos de su trayectoria estudiantil, los que representan el gran salto hacia la vida adulta.

Comienza la PAU en Tenerife / Arturo Jiménez

La primera prueba, la de Lengua Castellana y Literatura, para los estudiantes de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes arrancó a las 9:30 de la mañana de manera simultánea en todo el Archipiélago. Las preguntas más temidas por los chicos eran las de la parte literaria. En este caso, se toparon con Al borde, un poema del libro Antología y poemas del suburbio, de Gloria Fuertes. En al apartado centrado en la Comunicación, el texto que han tenido que analizar es una Carta a la directora publicada el 7 de abril en El País. Tras leer el fragmento, también han tenido que reflexionar sobre si la sociedad actual fomenta la empatía y la comprensión del otro o si, por el contrario, predomina una visión individualista. Un examen, como todos los de esta edición, alejado de la memoria y centrado en la reflexión, con mayor protagonismo a las preguntas competenciales.

Una Selectividad más reflexiva y más vigilada

En la parte académica, este curso tiene menos novedades que el anterior. Eso sí, el peso de las preguntas competenciales, aquellas que priorizan el razonamiento y dejan a un lado la memoria, es cada vez mayor: en torno a un 35% de la nota final. Además de ser una Selectividad más reflexiva, también está más blindada. En esta edición, a modo de prueba piloto, se han instalado detectores de frecuencia en sedes aleatorias para descubrir a quienes intenten utilizar pinganillos, gafas, pulseras, relojes u otros dispositivos inteligentes para hacer trampas.

Un total de 412 estudiantes de institutos ubicados entre El Sauzal y Buenavista del Norte acudieron en esta primera jornada a la sede del Puerto de la Cruz. Antes de entrar al polideportivo de La Vera, espacio habilitado para la prueba, todos ellos se congregaron en el exterior. Las palabras más repetidas en esos minutos previos fueron nervios, apuntes, La casa de Bernarda Alba y la Generación del 98. Estas dos últimas eran las grandes apuestas -y, aparentemente, el temario más asequible- para el primer examen de Lengua.

Un polideportivo convertido en aula de examen

Aunque la tensión y el nerviosismo en el Puerto de la Cruz eran muy similares a las que se respiraban en la sede central de Campus Guajara, los espacios habilitados para la prueba eran muy diferentes en ambos casos. En La Laguna, el alumnado hace los exámenes en aulas universitarias, mientras que los del norte estaban dentro de un polideportivo con mesas y sillas prestadas por institutos cercanos y con baños portátiles.

Aún así, todos ellos estaban muy contentos con el cambio. "Incluso podremos ir a casa a comer", resaltó una de las alumnas mientras esperaba el comienzo de la primera prueba.

Para habilitar el Polideportivo La Vera, en el Puerto de la Cruz, como sede de la PAU se han tenido que trasladar 500 mesas y 500 sillas de los municipios de Puerto de la Cruz, La Orotava y Los Realejos. Según resaltan desde Educación, la colaboración de varios centros ha sido fundamental: IES La Orotava-Manuel González Pérez, IES Rafael Arozarena, IES Villalba Hervás, IES Mencey Bencomo, IES Realejos, IES Agustín de Betancourt e IES María Pérez Trujillo.

En el exterior, se han habilitado baños portátiles y lugares de esparcimiento para que el alumnado descanse entre prueba y prueba.