"Me lo esperaba mucho peor": alivio y alegría entre los jóvenes que ya han empezado la PAU en Tenerife

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Canarias arrancó este martes con una de las jornadas más duras. En todas las Islas, el alumnado procedente del Bachillerato de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes ya ha concluido el primer examen, el de Lengua Castellana y Literatura, por lo que ya se sienten un paso más cerca de la vida universitaria. Para cerrar este primer día aún tienen por delante otras dos materias decisivas: Lengua Extranjera (Inglés) e Historia (de España o de la Filosofía).

Promoción tras promoción, el examen de Lengua Castellana es uno de los más temidos. Esta asignatura es la primera que enfrentaron este martes los alumnos de Letras y también será la que inaugure la PAU mañana miércoles para los chicos de Ciencia. Pese a que en los minutos previos al comienzo todo eran nervios y dudas, la mayoría de estudiantes salió muy contento de la prueba. "Me lo esperaba mucho peor, lo he visto más o menos fácil, obviamente tiene su dificultad, pero creo que lo pude sacar bien", destacó la joven Lucía Sánchez, del IES Rafael Arozarena (La Orotava).

En esta edición, el examen de Lengua se dividió en tres partes: Comunicación, con una puntuación máxima de cuatro puntos; Reflexión sobre la lengua y sus hablantes (tres puntos); y Educación literaria (1,5 puntos). En la primera de ellas, los aspirantes se encontraron con un texto escrito por un lector del diario de tirada nacional El País y publicado en su sección Cartas a la Directora, un espacio de opinión y participación ciudadana. Tras leerlo, tuvieron que responder a cuestiones más teóricas, como las funciones del lenguaje que predominan o la tesis de la autora, pero también tuvieron que detenerse a reflexionar. En esta ocasión, se les planteó la siguiente pregunta: "¿Crees que la sociedad fomenta realmente la empatía y la comprensión del otro o, por el contrario, predomina una visión individualista?".

¿Qué cayó en el primer examen?

En el segundo bloque, conocido entre los alumnos como la sintaxis, las preguntas se enfocaron en la función sintáctica, el tipo de oración y el sentido de expresiones señaladas en el texto. Y en el último apartado, la aclamada generación del 98 -una de las más asequibles, según el alumnado- y un poema, titulado 'Al borde', extraído del libro de Gloria Fuertes Antología y poemas del suburbio con el que los alumnos tenían que reflexionar sobre la visión de la vida y de la muerte que la poetisa intentó plasmar en esas líneas.

Comienza la PAU en Tenerife / Arturo Jiménez

Sánchez, en sus apuestas previas, acertó lo que caería en la parte de sintaxis, pero no en la de literatura. "Esta última me costó un poco más porque es en la que más hay que memorizar y desarrollar y encima te dan muy poco tiempo para hacerlo", argumentó.

¿Qué pensaron los alumnos?

Una sensación similar tuvo Andrea Rodríguez, del IES Mencey Bencomo. "Nos habían metido mucho miedo y pensé que sería más difícil, pero si te lo preparas y estudias no es para tanto", resaltó. Tanto ella como el resto de compañeros ya han comenzado su particular quiniela y, en este primer examen, vaticina que sacará un siete. En la nota media de la PAU, en cambio, espera superar el ocho para poder entrar en Pedagogía.

Dylan Alvis, un alumno del IES María Pérez Trujillo que tuvo la suerte de hacer el examen al lado de casa, también salió satisfecho de la prueba. "A mí y al resto de mis amigos nos salió muy bien, son cosas que vimos durante el curso; es como un último examen más entre tantos que hemos hecho", señaló.

El apoyo de padres y profesores

En el exterior del Polideportivo de La Vera, padres y profesores esperaban -incluso más nerviosos que los propios alumnos- a que los chicos terminaran la prueba. Los más rápidos y valientes, los primeros que se atrevieron a entregar el examen, salieron advirtiendo que les iba a "dar un infarto". Mientras, los adultos que acudieron a ofrecer algo de calma no se cansaban de repetir el mismo consejo: "Este ya está hecho, tenemos que olvidarnos y pasar al siguiente".

Una de las docentes que acompañó en la jornada de este martes a sus alumnos fue Rita María Díaz, del Colegio Internacional Casa Azul (La Orotava). "Como profesora estoy contentísima, lo habían trabajado bastante en clase y parece que lo han resuelto bien, creo que era un tema bastante accesible", apuntó.