Muchos conductores tinerfeños lo desconocen: la DGT avisa que si recibes estas multas perderás la reducción del 50%

La Dirección General de Tráfico (DGT) impone sanciones a los conductores que no cumplan con la normativa establecida como no respetar los límites de velocidad establecidos en las carreteras tinerfeñas y del resto del país o utilizar dispositivos electrónicos, entre otras infracciones.

Los conductores pueden beneficiarse de una reducción del 50% si pagan las multas dentro del plazo de 20 días establecido. Sin embargo, existen determinadas infracciones consideradas especialmente graves para las que Tráfico no aplica este descuento

Las infracciones que no admiten pronto pago

La sanciones que no admiten la reducción del 50% están relacionadas con actuaciones que ponen el riesgo la seguridad vial. Una de ellas es la instalación de inhibidores que actúan interfiriendo con los radares de tráfico, para que estos no pueden medir la velocidad a la que circula el vehículo. Los conductores que utilicen este tipo de aparatos se exponen a sanciones de hasta 6.000 euros y la perdida de 6 puntos del carné de conducir.

Tampoco se aplica reducción cuando el titular del vehículo incumple con la obligación de identificar al responsable de cometer la infracción. En el caso de que los datos aportados sean falsos, las sanciones pude aumentar económicamente.

Alterar la señalización o causar daños en la infraestructura de la vía también se considera una infracción que compromete la seguridad vial y también está castigado con una sanción sin posibilidad de ahorrarse la mitad.

Por último, la normativa también excluye del pronto pago determinadas infracciones relacionadas con actividades industriales o con la circulación de vehículos que excedan las dimensiones o masas sin autorizar.

Cuidado con estas multas que no tienen derecho a pronto pago / E.D

Esto es lo que pasa cuando recurres una multa

Desde la DGT explican que el descuento por pronto pago es incompatible con la presentación de alegaciones o recurso administrativos. Por lo tanto, si un conductor decide recurrir una multa de tráfico está renunciando a la bonificación de 50%.

Si la administración desestima el recurso, el conductor deberá hacer frente al 100% de la multa tras haber pedido la posibilidad de ahorrar la mitad antes de presentar la reclamación.