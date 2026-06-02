El Real Club de Golf de Tenerife colabora en la adaptación de un vehículo para la cercanía del papa León XIV con los fieles en La Laguna

El Real Club de Golf de Tenerife tendrá un papel singular en la visita del papa León XIV a Tenerife el próximo 12 de junio. La entidad ha colaborado en la adaptación del vehículo que utilizará el Pontífice para recorrer parte del casco histórico de La Laguna, un trayecto diseñado para favorecer la cercanía con los fieles en una de las jornadas más relevantes de la historia reciente de la Diócesis Nivariense.

La presidenta del Real Club de Golf de Tenerife, Consuelo López de Vergara, expresó la satisfacción de la institución por formar parte de los preparativos de un acontecimiento que calificó de histórico para la isla. Según explicó, la colaboración surgió a petición del Vaticano y de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, que solicitaron la cesión de un vehículo adaptado a las necesidades del Santo Padre durante su estancia en la ciudad.

Un golfcar adaptado para León XIV

Para ello, el club puso a disposición de la organización un golfcar, un vehículo habitualmente utilizado en los campos de golf, que ha sido modificado para responder a los requerimientos de seguridad y movilidad establecidos por la Santa Sede. Entre las adaptaciones realizadas figura la habilitación de una plataforma trasera que permitirá a León XIV viajar con mayor comodidad y un sistema de sujeción que le facilitará permanecer de pie durante el recorrido, garantizando estabilidad y seguridad.

La elección de este vehículo responde a las características urbanas del centro histórico lagunero. Las calles Viana y San Agustín, por las que transitará el Pontífice, presentan dimensiones reducidas y una elevada presencia de público, circunstancias que dificultan el uso de vehículos de mayor tamaño como el papamóvil convencional.

Recorrido por el corazón de La Laguna

El recorrido comenzará una vez finalice el encuentro que León XIV mantendrá en la plaza del Cristo con entidades del tercer sector y organizaciones vinculadas a la atención y acompañamiento de personas migrantes. Tras este acto, previsto para las 10:10 horas, el papa subirá al golfcar para recorrer las calles Viana y San Agustín hasta llegar al Obispado de Tenerife.

A lo largo de este trayecto, el vehículo permitirá una mayor proximidad entre el Pontífice y los fieles que se congreguen en ambas vías. La organización prevé que gran parte del público se sitúe en el margen derecho de la calle Viana, donde se instalarán vallas de protección. Además, una parte destacada de este espacio estará reservada para personas mayores y enfermos, aprovechando la cercanía del Hospital de Dolores.

Uno de los momentos más emotivos del recorrido podría producirse al paso del papa frente a los conventos de las religiosas clarisas y catalinas. Las monjas de clausura podrán saludar al Pontífice desde sus dependencias sin abandonar el recinto conventual.

Del golfcar al papamóvil

La llegada al Palacio Episcopal de la calle San Agustín está prevista en torno a las 11:30 horas. Allí León XIV realizará una breve parada para descansar, mantener un encuentro con las principales autoridades y participar en una recepción institucional antes de desplazarse a Santa Cruz de Tenerife.

A partir de ese momento cambiará de vehículo. El papa abandonará La Laguna en un coche cerrado y se dirigirá al colegio La Salle-San Ildefonso, donde está previsto que acceda al papamóvil que será trasladado desde Gran Canaria el día anterior. Desde allí recorrerá distintas calles de la capital antes de llegar a la explanada portuaria, donde presidirá la misa del papa en Santa Cruz que pondrá fin a su visita pastoral a España.

Desde el Real Club de Golf de Tenerife destacan que participar en este proyecto constituye “un inmenso honor” para la entidad. Su presidenta, Consuelo López de Vergara, agradeció la confianza depositada por la Diócesis Nivariense y puso en valor el trabajo de los numerosos voluntarios y colaboradores que están haciendo posible la organización de una visita que movilizará a miles de personas en toda la isla.

La utilización de este golfcar será, además, una de las imágenes distintivas de la visita del papa a Canarias. La combinación entre las exigencias de seguridad del Vaticano y la singular configuración urbana de La Laguna ha convertido a este vehículo en la mejor solución para garantizar uno de los principales objetivos de todo viaje apostólico: la cercanía del papa con los fieles.