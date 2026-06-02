Las balsas de Tenerife llegan al verano al 77% de su capacidad

Las balsas de Tenerife afrontan el verano al 77,6% de su capacidad, con unas reservar de 3.911.167 metros cúbicos de agua. El dato mejora el registrado en las mismas fechas del año pasado, con 362.391 metros cúbicos más almacenados que en 2025.

El consejero insular de Sector Primario, Valentín González, destacó que la campaña estival arranca con un balance positivo para el sistema de almacenamiento de agua de riego en la Isla. Sin embargo, advirtió de que la situación favorable no debe llevar a relajar las medidas de ahorro.

"Arrancamos la campaña estival con un balance positivo", señaló González, quien insistió en la necesidad de mantener un uso racional y responsable del agua para garantizar la sostenibilidad del suministro durante los meses de mayor calor.

Llamamiento al ahorro durante el verano

El Cabildo pide a los agricultores y usuarios que no bajen la guardia. Aunque las reservas son mejores que las del pasado año, el verano es una etapa especialmente exigente para el consumo de agua, tanto por el aumento de las temperaturas como por las necesidades del sector agrario.

González subrayó que será necesario continuar con medidas de ahorro y aplicar criterios de eficiencia para evitar tensiones en el sistema de riego. El objetivo es preservar el recurso y asegurar que el suministro se mantenga en condiciones adecuadas durante la campaña estival.

El norte concentra la mayor parte de las reservas

El análisis por vertientes vuelve a mostrar la diferencia hídrica entre el norte y el sur de Tenerife. La situación más favorable se encuentra en los municipios del norte, donde las balsas acumulan 2.794.882 metros cúbicos, lo que supone el 81,4% de su capacidad total.

Este nivel se apoya especialmente en las infraestructuras de la Isla Baja, que se sitúan al 91,1%, y en las de Valle de Guerra, que alcanzan el 90%. El resto de las balsas de la comarca mantiene una media superior al 65%, según los datos facilitados por el Cabildo.

El sur también mejora pese a la balsa de Valle San Lorenzo

En la vertiente sur, las reservas se sitúan en 1.116.285 metros cúbicos. El Cabildo considera que se trata de una cifra positiva, especialmente si se tiene en cuenta que la balsa de Valle San Lorenzo permanece fuera de servicio por trabajos de reimpermeabilización de su geomembrana y otras obras auxiliares.

La inoperatividad de esta infraestructura reduce la capacidad disponible en el sur, una zona donde la presión sobre los recursos hídricos suele ser mayor durante los meses de calor. Aun así, el volumen actual permite afrontar el inicio del verano en mejores condiciones que en ejercicios anteriores.