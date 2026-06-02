La Aemet avisa: calor, lloviznas débiles y viento muy fuerte este martes en Tenerife

Los fenómenos costeros adversos serán los protagonistas de este martes, 2 de junio en Tenerife. En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará los avisos amarillos en la isla, así como en otras cuatro, por el mar estado del mar.

Además, en el norte de la isla y por debajo de los 800-1000 metros habrá intervalos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales, salvo en zonas bajas del nordeste donde predominarán los cielos nubosos con baja probabilidad de llovizna débil y ocasional.

Y seguirá haciendo calor, con temperaturas que podrán alcanzar los 30 grados en algunos puntos.

Vuelven los avisos amarillos

Los avisos amarillos vuelvan a Canarias este martes. Según informa la Aemet, el mal estado del mar será el que active los avisos en las islas occidentales y Gran Canaria.

En concreto, se espera viento del Noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en el sureste y noroeste de La Palma, norte de El Hierro, oeste de La Gomera, sureste y oeste de Gran Canaria y sureste de Tenerife, lo que provocará fenómenos costeros adversos.

Tiempo por islas

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

Tenerife

En el norte y por debajo de los 800-1000 metros, intervalos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales, salvo en zonas bajas del nordeste donde predominarán los cielos nubosos con baja probabilidad de llovizna débil y ocasional. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas máximas con algún ligero descenso en zonas altas y las mínimas con ligeros ascensos. No se descarta que se alcancen localmente los 30º C en el litoral sur del área metropolitana. Viento moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de la vertiente sureste, extremo noroeste y en medianías de la vertiente sur de Anaga, con baja probabilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 20 25

La Gomera

En el norte y por debajo de los 800-1000 metros, predominio de los cielos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales y baja probabilidad de llovizna débil y ocasional en medianías a primeras y últimas horas. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con algún ligero descenso de las máximas y ligero ascenso de las mínimas. Viento moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste, donde son probables las rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente por la tarde. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 20 24

Tinerfeños afrontan un día de calor. / Andrés Gutiérrez

La Palma

En el norte y este, y por debajo de los 900-1100 metros, predominio de los cielos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales, con baja probabilidad de alguna llovizna débil y ocasional en medianías a primeras y últimas horas. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas máximas con pocos cambios, mínimas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de los extremos sureste y noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 19 24

El Hierro

En el norte y por debajo de los 700-900 metros, intervalos nubosos durante el día que aumentará a nuboso de madrugada y últimas horas cuando no se descarta llovizna débil. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de los extremos sureste y oeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 17 23