La Aemet advierte: el aviso amarillo por fenómenos costeros en Tenerife concluye este miércoles, pero pronto llegará uno nuevo

El aviso amarillo por fenómenos costeros adversos, activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para las islas occidentales y Gran Canaria, concluirá durante la madrugada de este miércoles. Sin embargo, la Aemet tiene un nuevo anuncio para los tinerfeños, pronto se activará un nuevo aviso amarillo en la isla, esta vez por fuertes vientos.

En este caso, el nuevo aviso estará activo desde la medianoche del jueves en las islas occidentales y Gran Canaria, mientras que en Lanzarote será desde las 06:00 horas.

En concreto, se esperan rachas máximas de 70 kilómetros por hora, con viento del nordeste, afectando a cumbres y a vertientes sureste de las islas montañosas, que podrán superar localmente los 80 kilómetros por hora.

Mapa con los nuevos avisos amarillos para el jueves. / Aemet

Pero antes de esto, la previsión del tiempo para el miércoles en la isla indica que en el norte y por debajo de los 800-1000 metros habrá intervalos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales, salvo en zonas bajas del nordeste donde predominarán los cielos nubosos con baja probabilidad de alguna llovizna débil y ocasional. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado.

Seguirá el calor

Por otro lado, aunque las temperaturas seguirán con ligeros descensos en zonas de interior, aún podrán alcanzar localmente los 30º C en el litoral sur del área metropolitana. Y el viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas de la vertiente sureste y extremo noroeste, y en medianías de la vertiente sur de Anaga, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

Previsión general

Atendiendo al conjunto del archipiélago, se esperan cielos nubosos con baja probabilidad de llovizna ocasional en medianías en el norte, más probable a primeras horas. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado.

Temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas en ligero descenso en zonas de interior de las islas montañosas.

Viento moderado del nordeste, fuerte en el interior de Lanzarote y Fuerteventura, así como en zonas bajas de las vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes, que serán probables en el caso de La Gomera y Gran Canaria.