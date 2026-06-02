La Aemet activa avisos amarillos en Tenerife por viento y mala mar con rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos en Tenerife por viento y fenómenos costeros. No obstante, Tenerife no será la única isla afectada por las fuertes rachas de viento y la mala mar, sino que también lo estarán varias islas de Canarias. En el caso de Tenerife, el aviso costero se concentra este martes en el este, sur y oeste de la isla, con viento del nordeste de 50 a 61 kilómetros por hora, equivalente a fuerza 7, generalizado en el canal entre Tenerife y Gran Canaria.

El aviso por fenómenos costeros en Tenerife estará activo desde las 16.00 horas de este martes, 2 de junio, hasta las 02.59 horas del miércoles, 3 de junio. La probabilidad prevista se sitúa entre el 40% y el 70% y el nivel de aviso es de peligro bajo.

Además, Tenerife tendrá aviso por viento durante la jornada del jueves, 4 de junio, entre las 00.00 y las 23.59 horas. La previsión apunta a rachas máximas de 70 kilómetros por hora, aunque localmente podrán superar los 80 kilómetros por hora en zonas expuestas. El viento soplará del nordeste y afectará al norte y al este, sur y oeste de la isla, especialmente en áreas abiertas y puntos donde las rachas puedan acelerarse.

La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, afectadas por mala mar

El episodio no se limita a Tenerife. La Aemet prevé avisos por fenómenos costeros en distintas zonas de Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro durante la tarde de este martes y la madrugada del miércoles. En todos los casos, el factor común será el viento del nordeste, con intensidades de 50 a 61 kilómetros por hora en zonas marítimas expuestas y canales entre islas.

En Gran Canaria, el aviso costero afecta al este, sur y oeste de la isla desde las 16.00 horas del martes hasta las 02.59 horas del miércoles. La previsión es similar a la de Tenerife: viento del nordeste de fuerza 7 generalizado en el canal entre ambas islas.

En La Palma, el aviso se localiza en el oeste de la isla desde las 16.00 horas del martes hasta las 01.59 horas del miércoles. El comentario de AEMET apunta a viento del nordeste de 50 a 61 kilómetros por hora generalizado en el canal entre La Palma y El Hierro y en la costa noroeste palmera.

En La Gomera, el aviso por fenómenos costeros estará activo desde las 16.00 horas hasta las 23.59 horas de este martes. La previsión habla de viento del nordeste de 50 a 61 kilómetros por hora generalizado mar adentro en la costa oeste gomera.

En El Hierro, el aviso se extenderá desde las 16.00 horas del martes hasta las 01.59 horas del miércoles. La situación prevista es de viento del nordeste de fuerza 7 en el canal entre La Palma y El Hierro.

La Aemet activa los avisos por fuertes rachas de viento en Canarias

La situación se prolongará el jueves con avisos por viento en diferentes zonas de Canarias. La Aemet prevé rachas máximas de 70 kilómetros por hora en varias islas, con posibilidad de que localmente se superen los 80 kilómetros por hora.

El viento será del nordeste y afectará a las cumbres y a las vertientes sureste de las islas montañosas. Además, también se incluye la vertiente noroeste en La Palma, La Gomera y Gran Canaria, así como el extremo oeste en El Hierro y Tenerife.

En Gran Canaria, los avisos por viento estarán activos durante toda la jornada del jueves en las cumbres y en el este, sur y oeste de la isla. La previsión establece rachas máximas de 70 kilómetros por hora.

En La Palma, el aviso afectará a las cumbres, al este y al oeste de la isla, también durante todo el jueves. En estas zonas se esperan rachas de 70 kilómetros por hora, con posibilidad de valores superiores de forma local.

En Lanzarote, el aviso por viento comenzará a las 06.00 horas del jueves, 4 de junio, y se mantendrá hasta las 23.59 horas. La zona afectada será principalmente la vertiente sur, con rachas máximas previstas de 70 kilómetros por hora.

En La Gomera y El Hierro, los avisos por viento estarán activos durante toda la jornada del jueves, desde las 00.00 hasta las 23.59 horas, con el mismo escenario de viento del nordeste y rachas máximas de 70 kilómetros por hora.

Según la previsión, las zonas más expuestas serán los canales entre islas, las áreas costeras abiertas al viento del nordeste, las cumbres y determinadas vertientes de las islas montañosas.

En Tenerife, la mala mar afectará al este, sur y oeste durante la tarde y noche del martes, mientras que el viento del jueves se extenderá tanto al norte como al este, sur y oeste. En Gran Canaria, los avisos se repiten en el este, sur y oeste, además de las cumbres durante el jueves.

En La Palma, el episodio tendrá incidencia en el oeste por fenómenos costeros y en cumbres, este y oeste por viento. La Gomera y El Hierro también estarán bajo aviso por viento y costa, mientras que Lanzarote se incorporará al mapa de avisos el jueves por la mañana.

Ante episodios de viento y mala mar, conviene extremar la precaución en zonas costeras, espigones, paseos marítimos, miradores y áreas expuestas. También se recomienda evitar actividades náuticas o deportivas en el mar si las condiciones no son seguras.

En tierra, es aconsejable asegurar objetos en balcones, azoteas y terrazas que puedan ser desplazados por el viento. También se debe tener precaución al transitar cerca de árboles, cornisas, andamios o elementos provisionales.

En carretera, las rachas laterales pueden afectar especialmente a vehículos altos, motos y tramos expuestos, por lo que se recomienda conducir con atención y adaptar la velocidad a las condiciones del tiempo.

Los avisos previstos para Tenerife y el resto de Canarias tienen nivel de peligro bajo, pero la presencia de viento del nordeste, mala mar en varios canales y rachas que pueden superar localmente los 80 kilómetros por hora obliga a seguir la evolución de la previsión.

La situación comenzará este martes por la tarde con los avisos costeros y continuará el jueves con los avisos por viento en varias islas. Tenerife será una de las zonas afectadas tanto por fenómenos costeros como por rachas intensas, dentro de un episodio que también alcanzará a Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Lanzarote.