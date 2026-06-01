Visita del papa León XIV a Canarias: la TF-5 tendrá cuatro horas y media de cortes y doce de restricciones a la circulación en distintos tramos durante el paso del pontífice por Tenerife

La cuenta atrás para la llegada del papa León XIV a Canarias encara su recta final y, a falta de diez días, ya se conocen todos los detalles al respecto de la movilidad vial interurbana en Gran Canaria y Tenerife durante su paso. En ambas islas, las carreteras más afectadas, las GC-1 y TF-5 respectivamente, comparten el mismo número de horas con tramos afectados por cortes dinámicos (es decir, se restringe y rehabilita el acceso a medida que se desplace la caravana del pontífice) o fijos: cuatro horas y media. En el caso de las prohibiciones a la circulación, establecidas para vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada o masa máxima de conjunto y para los que transporten mercancías peligrosas, el total en la vía grancanaria es de nueve horas y de doce en la tinerfeña.

Serán tres las vías afectadas por cortes en Gran Canaria. En el caso de la GC-1, estarán cerradas las siguientes secciones: en horario de 10.30 a 11.45, los kilómetros entre el 15 y el 56 en sentido sur, o lo que es lo mismo, desde Aeropuerto de Gando hasta Arguineguín. A partir de las 12.15 hasta las 13.15 horas, se cerrará el mismo recorrido, pero en sentido norte y hasta llegar al kilómetro 0, es decir, hasta la entrada a Las Palmas de Gran Canaria. Mientras tanto, desde las 09.30 hasta las 14.00 horas, habrá cortes fijos en todos los ramales de salida hacia la GC-500 en ambos sentidos, que conecta el sur de la Isla desde el Puerto de Mogán hasta Los Rodeos, en San Bartolomé de Tirajana.

Por otro lado, la GC-3 sufrirá dos cortes entre los kilómetros 9 y 6. El primer será en sentido norte, entre las 17.30 y las 18.30, y el segundo entre las 19.30 y las 21.00 en sentido sur. Concretamente, afecta a la zona comprendida entre La Paterna y Siete Palmas. Además, en horario de 13.00 a 21.00 horas, estará cerrado al paso de vehículos el carril de desaceleración del kilómetro 9. Finalmente, el túnel de San José, que conecta la GC-31 con la Avenida Marítima de la capital grancanaria permanecerá cortado en sentido norte entre las 12.45 y las 13.15 horas del día 11 y en sentido sur entre las 07.30 y 08.00 horas del día 12.

Mapa de todos los cortes previstos en Gran Canaria / Dirección General de Tráfico

En Tenerife, serán seis las vías que se verán afectadas por cortes. En la TF-5, son tres los tramos cerrados en distintos horarios: desde las 08.45 hasta las 09.30, entre el kilómetro 15 y la salida 8A, o lo que es lo mismo, a la altura del Real Club de Golf de Tenerife hasta la salida desde el Camino La Hornera, detrás del Campus de Guajara, a la autopista; desde las 09.30 hasta las 11.45, entre los kilómetros 9 y 0, es decir, desde El Coromoto hasta la entrada a Santa Cruz de Tenerife, y desde ese mismo punto hasta la salida 12 hacia la TF-152, a la altura del Aeropuerto de Los Rodeos, en horario de 13.00 a 14.30.

El camino asfaltado El Matadero, que va por detrás del Aeropuerto de Los Rodeos, estará cerrado entre las 08.45 y las 10.00 horas; la TF-24 tendrá un corte entre los kilómetros 0 y 1,3, o lo que es lo mismo, los primeros 1,3 kilómetros de la Carretera de La Esperanza, en La Laguna, desde las 08.45 hasta las 10.00 horas; entre las 09.15 y las 11.30 horas, la TF-13 tendrá cortado el tramo comprendido entre los kilómetros 0 y 4, es decir, desde la Vía de Ronda hasta la glorieta del barrio de Las Canteras; en la TF-152, el tramo entre los kilómetros 3 y 4,5 estará cerrado de 13.00 a 14.30, entre El Portezuelo y Guamasa y, finalmente, a la misma hora, el tramo comprendido entre los kilómetros 2,3 y 0,5 de la TF-235, desde Cruz Chica hasta el Aeropuerto de Los Rodeos. Todos los cortes afectan a ambos sentidos de la circulación.

Mapa con todos los cortes que afectan a Tenerife / Dirección General de Tráfico

En lo que respecta a las restricciones a la circulación, en Gran Canaria se verán afectados los siguientes tramos, en ambos sentidos: en la GC-1, en horario de 08.00 a 14.00, el segmento entre los kilómetros 0 y 61,2 que comprende desde Las Palmas de Gran Canaria hasta Puerto Rico el día 11 de junio y, al día siguiente, entre las 06.00 y las 09.00 horas, del kilómetro 0 hasta el 18,3, es decir, desde Las Palmas de Gran Canaria hasta el Aeropuerto de Gando.

En horario de 15.00 a 21.00, en la GC-3 el tramo comprendido entre los kilómetros 4,1 y 10, o lo que es lo mismo, desde El Tablero hasta, aproximadamente, la altura de La Galera, y en la GC-31, el segmento que va desde el kilómetro 0 hasta el 3, desde la altura de San Cristóbal hasta la altura de El Secadero. En ambas vías, afectará a los dos sentidos de la circulación.

Mapa con todas las restricciones de Gran Canaria / Dirección General de Tráfico

En el caso de Tenerife, las restricciones serán efectivas en horario de 06.00 a 18.00 horas y en ambos sentidos de la circulación. Concretamente, en la TF-1 afectará al tramo comprendido entre los kilómetros 0 y 59, es decir, desde la entrada de Santa Cruz de Tenerife hasta el Aeropuerto de Tenerife Sur; en TF-2, la autovía que conecta la autopista del Sur con la del Norte, tendrá restricciones entre su inicio y el kilómetro 5,203; en la TF-4, entre los kilómetros 1,180 y 3,847, es decir, desde Puerto Hondura hasta la conexión con la TF-1 y en la TF-5 en el segmento comprendido entre los kilómetros 1,465 y 39,499, o lo que es lo mismo, desde Santa Cruz hasta la altura del Puerto de la Cruz.

Mapa con todas las restricciones en Tenerife / Dirección General de Tráfico

También se ha solicitado a los organismos titulares de las carreteras la suspensión de las obras que afecten a la plataforma de circulación y su zona de influencia para garantizar la seguridad y fluidez ante los desplazamientos masivos previstos. Los tramos y vías a los que afecta son los mismos que a los que cuentan con restricciones en la circulación, y los horarios son los siguientes: en Gran Canaria, de 06.00 a 23.00 el 11 de junio y de 06.00 a 09.00 el día 12, y en Tenerife, de 06.00 a 18.00 horas.

Agentes desplegados

Durante el acto de presentación de estas medidas, celebrado este lunes en la Delegación del Gobierno en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, el general jefe de la Guardia Civil en la Zona de Canarias, Juan Hernández, confirmó que la Agrupación de Tráfico desplegará a más de 320 agentes en las dos islas y dispondrán de 91 motocicletas y 123 vehículos de cuatro ruedas.

Por otro lado, al respecto de los actos de bienvenida institucional, los obispos de las Diócesis de Canarias y de La Laguna, José Mazuelos y Eloy Santiago, afirmaron que su planificación depende de la oficina de protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores, por lo que no pueden dar detalles al respecto. Sin embargo, Santiago contó que a su marcha de Tenerife, como último lugar de la visita de León XIV a España, tendrá lugar una ceremonia de despedida, en la que se tendrá "un protocolo algo más formal, con los himnos nacionales" y la presencia de la Casa Real. La cuenta atrás sigue su curso y, en los próximos días, se seguirán desvelando los últimos detalles que faltan del evento histórico que marcará las páginas del Archipiélago.