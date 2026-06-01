La UNED mantiene los exámenes en La Laguna pese a los cortes por la visita del papa León XIV a Tenerife

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) mantendrá los exámenes previstos el próximo 12 de junio en su sede de La Laguna, pese al dispositivo especial de tráfico y seguridad que se activará ese día por la visita del papa León XIV a Tenerife.

La fecha de las pruebas no puede modificarse solo para el centro tinerfeño, ya que los exámenes de la UNED se celebran de forma simultánea en toda España. Por ello, el centro asociado ha comunicado una serie de medidas excepcionales para facilitar la llegada del alumnado y garantizar al acceso a quienes tengan pruebas oficiales programadas.

El centro abrirá sus puertas a las seis de la mañana

La sede de la UNED en La Laguna, situada en la calle San Agustín 30, abrirá sus instalaciones a las 6:00 horas para permitir que el alumnado pueda llegar con más antelación de lo habitual.

La recomendación principal es planificar el desplazamiento con tiempo suficiente, especialmente para quienes tengan examen a las 10:20 o a las 15:00 horas. Esas franjas coincidirán con momentos de mayor afección por los cortes de tráfico, controles oficiales y restricciones de acceso en el entorno de La Laguna y Santa Cruz.

Acceso solo para estudiantes con examen

El acceso al centro estará restringido durante la jornada. Solo podrán entrar los estudiantes que tengan exámenes oficiales programados ese día. Para acceder, deberán acreditar su condición con documentación oficial. La UNED recomienda llevar DNI, carné de estudiante, hoja de matrícula y calendario de exámenes.

Esta medida busca evitar aglomeraciones y facilitar el control de entrada en una jornada en la que la movilidad estará condicionada por el operativo de seguridad de la visita papal.

La TF-5 y los accesos a La Laguna, los puntos más sensibles

El tráfico sufrirá alteraciones importantes durante el 12 de junio, especialmente en la TF-5 y en las vías de acceso a La Laguna.

Entre las 8:45 y las 9:30 horas, la TF-5 tendrá un corte dinámico en sentido Santa Cruz, desde el entorno de Guamasa y el aeropuerto de Tenerife Norte, a la altura aproximada del kilómetro 15, hasta la salida 8A, que conecta con la TF-13 hacia La Laguna Centro, Tegueste, Bajamar y Punta del Hidalgo.

Más tarde, entre las 9:30 y las 11:45 horas, habrá otro corte dinámico en la misma vía, también en sentido Santa Cruz, entre el entorno de La Laguna —a la altura aproximada del kilómetro 9, cerca de los accesos de Padre Anchieta, Vía de Ronda y Lora y Tamayo— y el kilómetro 0, ya en la entrada a Santa Cruz. En ese tramo se cerrarán los accesos e incorporaciones mientras pase la comitiva.

Además, entre la 13:00 y las 14:30 horas, se aplicarán cortes dinámicos la TF-5, en sentido La Laguna, desde el kilómetro 0, en la salida de Santa Cruz de Tenerife, hasta la salida 12, en el entorno del aeropuerto Tenerife Norte. El tramo afecta a la subida desde la capital hacia La Laguna, con posibles incidencias en accesos como Taco, Las Chumberas, Guajara, Padre Anchieta y San Benito.

Otras carreteras afectadas

Además de la TF-5, el dispositivo afectará a varias carreteras del entorno de La Laguna, La Esperanza, Tacoronte y la comarca de Acentejo.

Entre las 8:45 y las 10:00 horas quedarán afectados el Camino Asfaltado El Matadero y la TF-24, la carretera de La Esperanza, entre los kilómetros 1,3 y 0, con cierre de incorporaciones.

Entre las 9:15 y las 11:30 horas, las restricciones alcanzarán la TF-13, entre los kilómetros 0 y 4. Además, entre las 13:00 y las 14:30 horas, también habrá afecciones en distintos tramos de la TF-152 y la TF-235, con cierres de incorporaciones.

Recomendación: aparcar fuera y usar transporte público

La UNED aconseja al alumnado aparcar fuera de la ciudad y utilizar el transporte público siempre que sea posible.

Para llegar a la sede de la calle San Agustín, el acceso deberá realizarse obligatoriamente por la calle Juan de Vera, según las indicaciones comunicadas para esa jornada.