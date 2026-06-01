La ULL se sitúa entre las 20 mejores universidades de España

La Universidad de La Laguna (ULL) vuelve a situarse entre las 20 mejores universidades españolas en la edición 2026 de la clasificación internacional elaborada por el Center for World University Rankings (CWUR). La institución académica tinerfeña ocupa el puesto 18 en España entre las 53 universidades nacionales incluidas en el listado.

En el ámbito internacional, la ULL se coloca en el puesto 643 del mundo entre más de 21.200 instituciones evaluadas. Con este resultado, la universidad mantiene su presencia en el Top 3,1% mundial.

El CWUR publica cada año una de las clasificaciones universitarias más amplias del mundo. Su edición de 2026 recoge las 2.000 mejores universidades a partir del análisis de miles de instituciones de educación superior. La organización señala que sus resultados evalúan el rendimiento de las universidades sin depender de encuestas ni de datos aportados por los propios centros

La universidad canaria mejor situada

El resultado refuerza la posición de la Universidad de La Laguna como una de las instituciones académicas de referencia en Canarias. A escala estatal, la ULL se mantiene por encima de la media nacional dentro de un ranking en el que aparecen 53 universidades españolas.

La universidad también logra presencia destacada en Europa. Según los datos, alcanza el puesto 245 del continente, lo que la sitúa entre las 250 mejores universidades europeas incluidas en esta clasificación.

La ULL ya había figurado en anteriores ediciones del CWUR entre las 20 mejores universidades españolas. En 2025, la propia Universidad de La Laguna informó de que el ranking la situaba en el puesto 18 nacional y en el 637 mundial, dentro del Top 3% global.

Qué mide el ranking CWUR

La clasificación CWUR se basa en indicadores objetivos agrupados en cuatro grandes áreas: calidad de la educación, empleabilidad de los egresados, calidad del profesorado y rendimiento investigador.

A diferencia de otros rankings universitarios, el CWUR no utiliza encuestas de reputación ni información facilitada por las propias universidades. La Universidad de Cádiz, en su documentación sobre rankings, resume que esta clasificación evalúa esos cuatro bloques sin depender de encuestas ni de datos proporcionados por las instituciones analizadas.

En la edición actual se han analizado más de 81 millones de datos. El informe otorga peso tanto a indicadores vinculados al alumnado como al personal docente e investigador, lo que permite medir distintas dimensiones de la actividad universitaria.

La investigación, uno de los puntos fuertes de la ULL

Uno de los aspectos destacados para la ULL es el rendimiento investigador. En este apartado, la Universidad de La Laguna alcanza el puesto 610 a nivel global.

La clasificación valora cuestiones como la producción científica, el impacto y la calidad de las publicaciones, así como el número de citaciones recibidas. Estos indicadores permiten medir la presencia de la universidad en la generación de conocimiento y en la actividad investigadora internacional.