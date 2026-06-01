Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeVisita del papa a TenerifeHuelga de médicosConductor borracho en TenerifeClub cannábico en TenerifeTrama Zapatero
instagramlinkedin

El Tanque licita el mantenimiento de su piscina recreativa, una demanda histórica satisfecha

La infraestructura, que tendrá carácter estacional, abrirá sus puertas los meses de verano hasta el 15 de septiembre

Imagen de la piscina recreativa de El Tanque

Imagen de la piscina recreativa de El Tanque / El Día

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Leticia Dorta Lemus

Leticia Dorta Lemus

Santa Cruz de Tenerife

Los vecinos de El Tanque, en las medianías del noroeste de Tenerife, están muy cerca de disfrutar de un buen chapuzón. El Ayuntamiento licita el servicio de mantenimiento y gestión de la piscina recreativa, una demanda histórica para uno de los dos municipios de la Isla que no tiene costa. La infraestructura tendrá carácter estacional, por lo que solo abrirá los meses de julio, agosto y hasta el 15 de septiembre. El Gobierno local no garantiza la apertura para este verano, ya que "todo dependerá de si hay empresas que se presenten al proceso y, si lo hacen, que realicen las subsanaciones de la documentación, si las hubiese", declara la alcaldesa, Esther Morales.

El proceso de licitación está abierto hasta el 10 de junio por casi 120.000 euros. El objetivo es garantizar el cuidado, la gestión de apertura y cierre de la instalación así como el servicio de socorrismo. La instalación tiene un aforo de 100 personas. El Consistorio emitió un informe de insuficiencia de medios para externalizar el mantenimiento y la gestión, ya que la Administración local "carece de medios personales suficientes para hacer frente a las necesidades que se persiguen con el presente contrato".

Para el ocio y el bienestar

No está destinada al rendimiento atlético, ni la alta competición sino que sus dimensiones y parámetros de ingeniería "están técnicamente calculados para el ocio, el bienestar y el uso comunitario polivalente", explica Morales. La ejecución de la piscina municipal de El Tanque se inició en 2023 con un presupuesto de casi medio millón de euros y se concluyó en agosto de 2024. Cuenta con tres vasos de pequeñas dimensiones: uno para uso general; otro de tipo terapéutico, con camas de agua y chorros a presión, y un tercero de escasa profundidad para el público infantil, separado con vallado de seguridad. Está ubicada en el centro del municipio, en las inmediaciones del parque El Lance.

La alcaldesa explica que tiene un enfoque terapéutico: "Nuestra población tiende al envejecimiento. Disponer de instalaciones acuáticas es clave para permitir la implantación de cursos de natación para los pequeños y no tan pequeños". La regidora destaca que su apertura "es una de las demandas históricas más importantes para este municipio. Al ser una localidad de interior y de medianías, no cuenta con un acceso directo a la costa como nuestros vecinos de la Isla Baja". "Hasta ahora, los residentes en El Tanque -especialmente los niños, jóvenes y mayores- debían desplazarse a otros lugares para disfrutar de actividades acuáticas o de un espacio de baño en verano. Contar con una piscina propia dinamiza la vida comunitaria, ofreciendo una alternativa de ocio saludable sin necesidad de depender del coche o del transporte público", señala.

Noticias relacionadas y más

La licitación de la piscina recreativa de El Tanque exige una prestación continua, flexible y adaptada a la variabilidad de la programación deportiva municipal, implicando tanto tareas relacionadas directamente con la seguridad de los usuarios y el desarrollo de actividades como el mantenimiento y limpieza inmediata y específica del recinto. Dentro de las categorías puntuables para optar a la gestión del espacio, destacan la oferta económica, la experiencia del licitador y la mejora del servicio, que responde a criterios de ampliación de horario, acreditación formativa de los empleados, informes mensuales y apertura extraordinaria en Semana Santa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Por qué la bandera de Canarias es blanca, azul y amarilla y cuál es el origen de sus colores
  2. La Aemet avisa: saca el paraguas porque vuelven las lluvias a Tenerife
  3. Arquitectos canarios diseñan los cuatro escenarios para la visita del Papa León XIV en Canarias
  4. El fuerte de los esclavos: la lucha por proteger una joya del patrimonio histórico de Tenerife con decenas de propietarios
  5. Nueva batalla campal en Tenerife: suspendido un partido de cadetes por una invasión de campo con golpes y gritos
  6. Desalojan el edificio de Educación y Patrimonio en Santa Cruz de Tenerife por una plaga de bichos
  7. La Aemet prevé un cambio radical en el tiempo en Tenerife: temperaturas más bajas y rachas muy fuertes de viento este jueves
  8. La historia de Urbano, un cabrero de Teno Alto, llega a la gran pantalla este fin de semana al Festival de Cine Medioambiental de Garachico

El Tanque licita el mantenimiento de su piscina recreativa, una demanda histórica satisfecha

El Tanque licita el mantenimiento de su piscina recreativa, una demanda histórica satisfecha

Visita del papa León XIV a Canarias: la TF-5 tendrá cuatro horas y media de cortes y doce de restricciones a la circulación en distintos tramos durante el paso del pontífice por Tenerife

Visita del papa León XIV a Canarias: la TF-5 tendrá cuatro horas y media de cortes y doce de restricciones a la circulación en distintos tramos durante el paso del pontífice por Tenerife

Los Bomberos Voluntarios de Adeje celebran 40 años de historia, servicio y compromiso con el sur de Tenerife

Los Bomberos Voluntarios de Adeje celebran 40 años de historia, servicio y compromiso con el sur de Tenerife

Cuatro días de infarto que deciden el futuro académico de 5.400 jóvenes: así será la PAU 2026 en Tenerife

Cuatro días de infarto que deciden el futuro académico de 5.400 jóvenes: así será la PAU 2026 en Tenerife

El Gobierno de Canarias invierte un millón de euros en obras de mejora de los aparcamientos del Parque Nacional del Teide

El Gobierno de Canarias invierte un millón de euros en obras de mejora de los aparcamientos del Parque Nacional del Teide

Adiós a la antigua estación de guaguas de Puerto de la Cruz: el Ayuntamiento consigue la financiación para demolerla

Adiós a la antigua estación de guaguas de Puerto de la Cruz: el Ayuntamiento consigue la financiación para demolerla

El HUC estrena una nueva zona de descanso y juegos para menores hospitalizados

El HUC estrena una nueva zona de descanso y juegos para menores hospitalizados

Voluntarios informan en la Plaza de España de Tenerife sobre los actos de la visita del Papa y artículos oficiales

Voluntarios informan en la Plaza de España de Tenerife sobre los actos de la visita del Papa y artículos oficiales
Tracking Pixel Contents