El Tanque licita el mantenimiento de su piscina recreativa, una demanda histórica satisfecha

Los vecinos de El Tanque, en las medianías del noroeste de Tenerife, están muy cerca de disfrutar de un buen chapuzón. El Ayuntamiento licita el servicio de mantenimiento y gestión de la piscina recreativa, una demanda histórica para uno de los dos municipios de la Isla que no tiene costa. La infraestructura tendrá carácter estacional, por lo que solo abrirá los meses de julio, agosto y hasta el 15 de septiembre. El Gobierno local no garantiza la apertura para este verano, ya que "todo dependerá de si hay empresas que se presenten al proceso y, si lo hacen, que realicen las subsanaciones de la documentación, si las hubiese", declara la alcaldesa, Esther Morales.

El proceso de licitación está abierto hasta el 10 de junio por casi 120.000 euros. El objetivo es garantizar el cuidado, la gestión de apertura y cierre de la instalación así como el servicio de socorrismo. La instalación tiene un aforo de 100 personas. El Consistorio emitió un informe de insuficiencia de medios para externalizar el mantenimiento y la gestión, ya que la Administración local "carece de medios personales suficientes para hacer frente a las necesidades que se persiguen con el presente contrato".

Para el ocio y el bienestar

No está destinada al rendimiento atlético, ni la alta competición sino que sus dimensiones y parámetros de ingeniería "están técnicamente calculados para el ocio, el bienestar y el uso comunitario polivalente", explica Morales. La ejecución de la piscina municipal de El Tanque se inició en 2023 con un presupuesto de casi medio millón de euros y se concluyó en agosto de 2024. Cuenta con tres vasos de pequeñas dimensiones: uno para uso general; otro de tipo terapéutico, con camas de agua y chorros a presión, y un tercero de escasa profundidad para el público infantil, separado con vallado de seguridad. Está ubicada en el centro del municipio, en las inmediaciones del parque El Lance.

La alcaldesa explica que tiene un enfoque terapéutico: "Nuestra población tiende al envejecimiento. Disponer de instalaciones acuáticas es clave para permitir la implantación de cursos de natación para los pequeños y no tan pequeños". La regidora destaca que su apertura "es una de las demandas históricas más importantes para este municipio. Al ser una localidad de interior y de medianías, no cuenta con un acceso directo a la costa como nuestros vecinos de la Isla Baja". "Hasta ahora, los residentes en El Tanque -especialmente los niños, jóvenes y mayores- debían desplazarse a otros lugares para disfrutar de actividades acuáticas o de un espacio de baño en verano. Contar con una piscina propia dinamiza la vida comunitaria, ofreciendo una alternativa de ocio saludable sin necesidad de depender del coche o del transporte público", señala.

La licitación de la piscina recreativa de El Tanque exige una prestación continua, flexible y adaptada a la variabilidad de la programación deportiva municipal, implicando tanto tareas relacionadas directamente con la seguridad de los usuarios y el desarrollo de actividades como el mantenimiento y limpieza inmediata y específica del recinto. Dentro de las categorías puntuables para optar a la gestión del espacio, destacan la oferta económica, la experiencia del licitador y la mejora del servicio, que responde a criterios de ampliación de horario, acreditación formativa de los empleados, informes mensuales y apertura extraordinaria en Semana Santa.