Servatur se instala en el sur de Tenerife con la compra del antiguo Hotel Varadero

Servatur Hotels & Resorts desembarca en Tenerife con la incorporación del nuevo Servatur Isora Suites, el antiguo Hotel Varadero, un establecimiento de cuatro estrellas y 312 habitaciones situado en Puerto de Santiago, en el municipio de Guía de Isora.

La operación, cuya compra se firmó el pasado viernes, coincide con el 50 aniversario de la cadena hotelera y supone su primer establecimiento en propiedad en Tenerife.

El hotel se integra en el porfolio de Servatur como un activo turístico orientado al turismo familiar y de descanso. El establecimiento cuenta con habitaciones tipo suite, más de 21.000 metros cuadrados de zonas comunes, cuatro piscinas y cercanía a la Playa de la Arena, uno de los enclaves costeros más conocidos del suroeste de la Isla.

Un paso más en la expansión de Servatur en Canarias

La apertura en Tenerife forma parte del plan de crecimiento de Servatur en el Archipiélago. Con esta incorporación, la compañía suma ya cuatro aperturas en Canarias en lo que va de 2026, después de integrar tres establecimientos en Gran Canaria durante los últimos meses.

La cadena, fundada hace cinco décadas, refuerza así su presencia en las Islas con una operación que considera estratégica. El socio y consejero delegado de Servatur Hotels & Resorts, Kai Mikaelsen, afirmó que la llegada a Tenerife representa un paso importante en el crecimiento de la compañía y en la consolidación de su presencia en Canarias.

Por su parte, el CEO de Servatur Hotels & Resorts, Michael Lund Jensen, destacó la incorporación de 180 nuevos profesionales al equipo de la cadena. La operación, según la empresa, permitirá mantener la actividad del establecimiento e iniciar una nueva etapa vinculada a la mejora de servicios.

Inversiones para mejorar servicios y gastronomía

Servatur prevé desarrollar un plan de inversiones en el nuevo hotel con el objetivo de elevar la calidad de sus instalaciones, reforzar la experiencia de los clientes y potenciar la oferta gastronómica.

Uno de los ejes del proyecto será implantar en Tenerife el concepto Servatur Holiday Resort, un modelo que la compañía ya ha aplicado en Servatur Puerto Azul. La propuesta combina alojamiento, gastronomía, entretenimiento y bienestar dentro de un mismo complejo vacacional.

La empresa sostiene que este formato responde a la demanda de un turismo más experiencial y orientado a estancias completas, especialmente en destinos de sol y playa. En el caso del nuevo Servatur Isora Suites, esa estrategia se apoyará en el tamaño del complejo, sus zonas comunes y su ubicación en el suroeste de Tenerife.

Una operación con respaldo financiero y comercial

La compañía señala que la adquisición del antiguo Hotel Varadero cuenta con el respaldo de entidades financieras y de los principales canales de venta internacionales. Según Servatur, la operación forma parte de una estrategia de expansión apoyada por la confianza de operadores turísticos y socios financieros.

La compra del hotel fue gestionada a través de una venta estructurada por Colliers, firma especializada en servicios inmobiliarios.

La incorporación de 180 trabajadores al equipo de Servatur es uno de los aspectos destacados de la operación. La compañía afirma que estos profesionales pasarán a formar parte de la estructura del grupo en Canarias, dentro de una etapa marcada por el plan de inversiones y la adaptación del hotel a su modelo vacacional.

Un aniversario con expansión

Servatur celebra sus 50 años de historia con una fase de crecimiento en el Archipiélago. Tras las incorporaciones realizadas en Gran Canaria, el nuevo Servatur Isora Suites marca su entrada como propietario hotelero en Tenerife.

La compañía asegura que su objetivo es trasladar a la Isla su identidad de servicio y su experiencia de gestión, al tiempo que adapta el establecimiento a un modelo de resort vacacional con más peso de la gastronomía, el entretenimiento y el bienestar.