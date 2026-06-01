Santa Cruz de Tenerife y La Laguna prohíben los coches el 12 de junio para recibir al papa León XIV

Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna se preparan para uno de los mayores dispositivos de seguridad, movilidad y logística que se recuerdan con motivo de la visita del Papa León XIV, prevista para el 12 de junio. La llegada del pontífice, que incluye un recorrido urbano en Santa Cruz y una misa en la explanada del puerto, ha obligado a ambos ayuntamientos a diseñar planes especiales que afectarán de forma directa al tráfico, el transporte público, el estacionamiento y la actividad cotidiana de miles de ciudadanos.

El operativo se desarrolla en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y contempla la reorganización completa de la movilidad en ambos municipios, especialmente en los entornos por los que discurrirá la comitiva papal y en las zonas de concentración de público. Las autoridades insisten en que se trata de un dispositivo dinámico, sujeto a ajustes en función de las necesidades de seguridad que se vayan detectando sobre el terreno.

La vía penetración, por la Refinería, se corta y restringe acceso desde las tres de la mañana

En el caso de Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento, a través del área de Movilidad y en coordinación con la Policía Local, ha diseñado un plan que afectará tanto a los accesos a la ciudad como a su interior. La principal vía de entrada, la TF-4, quedará cerrada en sentido entrada desde las 03:00 horas del 12 de junio, y pasará a estar completamente restringida a partir de las 09:00 horas, salvo vehículos autorizados o con escolta.

Recinto portuario

El dispositivo contempla además el cierre total de la zona donde se celebrará el acto principal, en la explanada del puerto, desde las 06:30 hasta las 17:00 horas. Este perímetro incluye la avenida Constitución, la avenida Marítima, Francisco La Roche y el entorno del monumento a la Victoria, lo que implica la interrupción total del tráfico en uno de los ejes más transitados de la ciudad durante buena parte del día.

El tranvía también modificará su recorrido, finalizando en La Paz a partir de media mañana

A ello se suman los cortes previstos en el recorrido de la comitiva papal desde la TF-5 hasta el puerto, con afecciones en vías como la avenida Manuel Hermoso Rojas, la calle Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, la plaza de España y la avenida Marítima. En estas zonas, el tráfico se cortará en franjas horarias concretas, especialmente entre las 10:00 y las 12:30 horas, coincidiendo con el desplazamiento del séquito.

Supresión de estacionamientos desde la medianoche

El Ayuntamiento también ha previsto la eliminación de estacionamientos en múltiples calles del centro desde la medianoche del 12 de junio, así como la reserva de espacios para vehículos de emergencia, transporte autorizado y logística del evento. Aparcamientos como el Parque Marítimo o el Palmetum quedarán total o parcialmente habilitados para usos específicos del dispositivo.

El tranvía acaba en La Paz a media mañana

En cuanto al transporte público, se verán afectadas varias líneas de guaguas del área de Anaga, que tendrán como cabecera el Muelle Norte. Se habilitará un servicio de lanzadera entre este punto y el intercambiador de Santa Cruz para facilitar la movilidad de los usuarios. El tranvía también modificará su recorrido, finalizando en la zona de La Paz a partir de media mañana. Además, varias paradas de taxi quedarán fuera de servicio dentro del perímetro de seguridad.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha subrayado que la ciudad está preparada para afrontar un evento de carácter histórico, destacando la coordinación entre áreas municipales. Por su parte, la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, ha señalado que el plan está sujeto a posibles modificaciones en función de las decisiones de seguridad que adopten las autoridades en tiempo real.

Restricciones en La Laguna

En paralelo, el municipio de San Cristóbal de La Laguna ha diseñado un dispositivo aún más restrictivo en su casco histórico. El Ayuntamiento ha decretado la prohibición casi total de circulación y estacionamiento en amplias zonas del centro urbano, especialmente en torno a calles peatonales, plazas y principales arterias de acceso.

El plan lagunero se activa de forma progresiva desde el 10 de junio, cuando comenzará la retirada preventiva de vehículos en numerosas calles y aparcamientos públicos. Entre ellos se encuentran el entorno del mercado municipal, la plaza del Cristo, el parking subterráneo de la plaza del Adelantado y múltiples calles del centro histórico, que quedarán liberadas para facilitar el tránsito peatonal y la seguridad.

En La Laguna se prohíben estacionamientos en el centro desde la noche del día 10

El viernes 12 de junio se aplicará la prohibición total de circulación en el casco histórico desde primera hora de la mañana, afectando a vías clave como la avenida de la Trinidad, Camino Las Mercedes, Anchieta, Padre Herrera, Nava y Grimón o la plaza del Adelantado, entre otras. El objetivo es evitar cualquier circulación no autorizada durante el paso de la comitiva papal y la concentración de fieles.

Uno de los puntos más relevantes del dispositivo será el cierre completo de la TF-13 (Vía de Ronda), que conecta Las Mercedes con la TF-5. Este corte obligará a desviar el tráfico procedente del nordeste de la isla hacia San Benito, utilizando rutas alternativas por calles como Pozo Cabildo, Tabares Barlet o Lucas Vega. También se prevén ajustes en la circulación en zonas como la rotonda del Padre Anchieta o la avenida de La Trinidad.

El dispositivo lagunero incluye además la retirada de contenedores de basura y elementos urbanos potencialmente peligrosos durante los días previos, así como restricciones en la actividad comercial y logística durante la mañana del 12 de junio. No se permitirá el reparto a comercios en el casco histórico durante las horas centrales del operativo.

Asimismo, se verán afectados servicios públicos y equipamientos, con el cierre de oficinas municipales, biblioteca y mercado, además de limitaciones en el acceso a centros educativos y sanitarios. La parada de taxis de la plaza del Adelantado será reubicada de forma temporal.

Las autoridades municipales de ambos municipios han insistido en que todos los dispositivos podrán ajustarse en función de la evolución del evento y las necesidades de seguridad. También han pedido colaboración ciudadana para minimizar las afecciones y facilitar el desarrollo de una jornada que requerirá una coordinación extraordinaria en toda la isla.