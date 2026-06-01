Preparativos de la visita del pontífice a Tenerife
Voluntarios informan en la Plaza de España de Tenerife sobre los actos de la visita del Papa y artículos oficiales
La oficina, la segunda de la Diócesis Nivariense, ofrece detalles sobre la histórica cita del Papa en Santa Cruz el próximo 12 de junio
No se habían culminado los actos del Día de Canarias y ya se había instalado en la mismísima plaza de España una Oficina de Información de la Visita del Papa a Tenerife, la primera instalación de estas características en la capital tinerfeña y la segunda que pone en servicio la Diócesis Nivariense, que inauguró este servicio en la Casa Mesa, en el número 9 de la lagunera calle de La Carrera.
Punto de información en marcha
Entre los primeros voluntarios en inaugurar este servicio, el matrimonio formado por Daniel y Elena, si bien se turna decenas de voluntarios que, con la equipación oficial del viaje apostólico, informan de los horarios de los actos en Santa Cruz el próximo 12 de junio y también ofrecen los artículos que se pueden adquirir de una cita histórica.
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