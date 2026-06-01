Voluntarios informan en la Plaza de España de Tenerife sobre los actos de la visita del Papa y artículos oficiales

No se habían culminado los actos del Día de Canarias y ya se había instalado en la mismísima plaza de España una Oficina de Información de la Visita del Papa a Tenerife, la primera instalación de estas características en la capital tinerfeña y la segunda que pone en servicio la Diócesis Nivariense, que inauguró este servicio en la Casa Mesa, en el número 9 de la lagunera calle de La Carrera.

Punto de información en marcha

Entre los primeros voluntarios en inaugurar este servicio, el matrimonio formado por Daniel y Elena, si bien se turna decenas de voluntarios que, con la equipación oficial del viaje apostólico, informan de los horarios de los actos en Santa Cruz el próximo 12 de junio y también ofrecen los artículos que se pueden adquirir de una cita histórica.