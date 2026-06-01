Obras en la TF-111 en La Laguna: el Cabildo invertirá más de 600.000 euros para rehabilitar el firme

El Cabildo de Tenerife ha aprobado de forma inicial el proyecto de obra para la rehabilitación superficial del firme de la carretera insular TF-111, en un tramo estratégico localizado dentro del término municipal de San Cristóbal de La Laguna. La actuación de mejora viaria cuenta con un presupuesto base de licitación que asciende exactamente a 638.610,35 euros (con el IGIC incluido) y contempla un plazo de ejecución de los trabajos de cuatro meses una vez que se adjudiquen de manera definitiva.

La resolución ha sido firmada por el consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga, quien ha ordenado la apertura de un periodo de información pública durante veinte días hábiles. A través de este trámite legal, la ciudadanía, colectivos y empresas de la zona podrán consultar toda la documentación técnica y presentar las alegaciones o sugerencias que estimen convenientes mediante la Sede Electrónica de la corporación insular.

Conservación y seguridad vial en la conexión de Santa Cruz y La Laguna

El responsable insular del área de Carreteras ha resaltado el valor estratégico de esta intervención, recordando que la TF-111 soporta diariamente una gran carga circulatoria al funcionar como un eje vertebrador fundamental entre las dos ciudades del área metropolitana. "Resulta prioritario intervenir en aquellos tramos donde el pavimento presenta signos de desgaste para prolongar su vida útil y mejorar la comodidad y seguridad de los desplazamientos", argumentó Dámaso Arteaga.

“Esta actuación forma parte de la estrategia de conservación y mejora continua de la red viaria insular que estamos desarrollando en toda la isla para incrementar la seguridad vial”, señaló Dámaso Arteaga.

El diseño y redacción del proyecto ha corrido a cargo de la empresa especializada Tecnologías Avanzadas de Macaronesia, S.A., cuyo informe favorable de supervisión técnica quedó sellado el pasado 18 de mayo de 2026. Los trabajos en el asfalto se concentrarán de forma exclusiva entre los puntos kilométricos 9+400 y 10+250 para renovar por completo la capa superficial del firme, incrementando la adherencia de los neumáticos y el confort de los conductores.

Cooperación institucional frente a una reivindicación vecinal histórica

Por su parte, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha valorado de forma muy positiva el impulso de estas obras de asfaltado, calificándolas como un claro ejemplo de cooperación y sintonía interadministrativa entre el Ayuntamiento de La Laguna y el Cabildo insular. El primer edil lagunero recordó que este reasfaltado es solo el "primer hito" de una intervención urbanística mucho más ambiciosa consensuada por ambas instituciones desde hace un año.

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El plan integral del consistorio busca transformar el entorno de la TF-111 mediante la ejecución de aceras, nuevas zonas de aparcamiento y medidas adicionales de calmado de tráfico. Luis Yeray Gutiérrez hizo hincapié en que estos avances técnicos permitirán dar respuesta a una reivindicación histórica de los residentes de la zona, mejorando notablemente las condiciones de servicio, accesibilidad peatonal y calidad de vida de los vecinos que utilizan esta transitada vía en su rutina diaria.